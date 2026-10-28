МТС прокачала LTE для жителей 203 микрорайона Якутска

МТС усилила интернет в Якутске. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования стандарта LTE в 203 микрорайоне мобильный интернет стал быстрее на треть для более 10 тыс. горожан. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные работы позволили увеличить емкость сети LTE и нарастить скорость мобильного интернета на территории всех 30 многоквартирных домов, расположенных в 203 микрорайоне Якутска. Кроме этого, качественную связь от МТС получили и посетители магазинов, аптек, кафе, пекарен и пунктов выдачи заказов, а также горожане, проводящие время на детских и спортивных площадках. Ускоренный мобильный интернет покрывает и прилегающий речной пляж с зонами отдыха. Обновление сети позволит обеспечить качественную связь и с учетом сезонных нагрузок.

«203 микрорайон – один из наиболее известных и современных жилых массивов Якутска. Как правило, такие комплексы уже располагают необходимой инфраструктурой для жизни и отдыха, мы же со своей стороны, усиливаем в подобных локациях телеком-инфраструктуру. Горожане активно используют интернет для дистанционной работы и учебы, виртуального общения с близкими, проведения досуга и многого другого в цифровой среде. Благодаря установке нового оборудования и расширению зоны покрытия жители и посетители 203 микрорайона теперь смогут еще надежнее пользоваться цифровыми сервисами, для которых требуется стабильное и высокоскоростное интернет-соединение», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.