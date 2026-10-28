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«МТС Линк»: онлайн-мероприятия кадрового центра Ставрополья за год собрали более 2,4 тыс. участников

Краевой кадровый центр Ставропольского края масштабировал внутренние и внешние онлайн-мероприятия, внедрив платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». За год в онлайн-мероприятиях центра приняли участие 2437 человек — вдвое больше, чем годом ранее. На самой крупной встрече присутствовали 256 участников. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

В систему службы занятости Ставропольского края входят 11 территориальных центров. Сегодня большинство планерок, заседаний комиссий и обучающих сессий проходят в онлайне или в гибридном режиме: сотрудники из Ставрополя собираются в офисе, остальные коллеги — дистанционно. Такой формат позволил сократить количество командировок и упростить совместную работу.

Голосования комиссий также переведены в онлайн-формат с помощью сервиса опросов, встроенного в платформу. Онлайн упростил работу секретарей: искусственный интеллект генерирует расшифровки и резюме совещаний.

Помимо внутренних рабочих встреч, кадровый центр проводит в онлайн- и гибридном формате массовые мероприятия для жителей. Среди таких событий — ярмарки вакансий, профориентационные встречи для молодежи и клубы работодателей. «МТС Линк» позволяет подключать участников из разных территорий края к мероприятиям, которые организуют в Ставрополе.

Онлайн-формат также помогают кадровому центру Ставрополья работать с коллегами из других регионов. Например, при поддержке центра работодатели из Самарской области провели для ставропольцев онлайн-ярмарку вакансий. Жители Ставропольского края могли подключиться к мероприятию через центры занятости и узнать о предложениях работодателей из другого региона.

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«Сегодня от кадровых центров требуется быстрее реагировать на изменения рынка труда и запросы людей. Цифровые платформы, такие как «МТС Линк», помогают ускорять рабочие процессы: сотрудники могут оперативнее обмениваться информацией, проводить совещания и согласовывать решения без лишних организационных затрат. Освободившееся время можно направить на решение задач, связанных с трудоустройством и поддержкой жителей. Для нас важно, чтобы цифровизация давала практический результат — помогала центру быстрее работать и качественнее выполнять свою главную задачу: содействовать людям в поиске работы, а работодателям — в подборе сотрудников», — сказал заместитель директора Краевого кадрового центра Ставропольского края Иван Жалыбин.

«Для организаций с несколькими подразделениями, таких как Краевой кадровый центр, особенно важно, чтобы расстояние не становилось препятствием для совместной работы и взаимодействия с людьми. Мы развиваем «МТС Линк» как единую цифровую среду, которая помогает учреждениям осваивать новые форматы работы и масштабировать те, которые уже хорошо себя показывают. Постепенно платформа дополняется новыми инструментами и возможностями — так, в 2026 г. в едином приложении «МТС Линк» стали доступны онлайн-редактор и диск для хранения документов, а также электронная почта и календарь», — сказал руководитель по работе с органами государственной власти «МТС Линк» Александр Чернышев.

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