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«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование в Усть-Джегуте

Более 30 тыс. жителей города в Карачаево-Черкесии стала доступна скорость передачи данных до 65 Мбит/с. Технические специалисты «МегаФона» модернизировали здесь телеком-оборудование, тем самым расширив покрытие оператора и увеличив скорость мобильного интернета.

Для улучшения качества сигнала инженеры «прокачали» оборудование, поддерживающее частотные диапазоны 1800 и 2100 МГц. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и повысить скорость мобильного интернета в жилых кварталах, частных секторах, в торговых точках, исторических местах, а также на местных трассах.

Расширение инфраструктуры связано с приростом населения и увеличивающимся туристическим потоком в республику. Именно через Усть-Джегуту гости едут на курорты Архыз и Домбай. В городе вырос спрос на веб-ресурсы, особенно на соцсети и киноплатформы. Их посещаемость увеличилась в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом.

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«Усть-Джегута — не только важная дорожная артерия региона, но и один из крупнейших населенных пунктов, административный, социально-культурный центр республики. Скорость мобильного интернета здесь выросла на 10%. Местные жители и туристы даже на окраинах города могут учиться и работать онлайн, получать полный спектр государственных услуг, делиться фото и видео», — сказал директор «МегаФона» в Карачаево-Черкесии Радмир Бурлаков.

Изучив обезличенные данные абонентов, специалисты «МегаФона» выяснили, что осенью туристический поток в Карачаево-Черкесию увеличился на 22%, по сравнению с тем же отрезком в 2025. Чаще всего гости приезжают из Ставропольского края, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

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