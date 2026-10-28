«Лаборатория Касперского» помогла устранить уязвимость в камерах видеонаблюдения Intelbras

Эксперты глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) обнаружили уязвимость в IP-системах видеонаблюдения от производителя Intelbras. Выявленная проблема заключается в небезопасном механизме обновления прошивки, который не требует аутентификации, и способна привести к временному отключению камер.

Обнаруженная уязвимость позволяет злоумышленникам удалённо инициировать процесс обновления прошивки на устройстве, отправив соответствующий запрос. Именно тогда и происходит сбой: для установки обновления камера переходит в режим перезагрузки без каких-либо проверок и становится временно недоступной. В результате наблюдение за объектом полностью прекращается без ведома пользователя — он больше не видит, что происходит, и не может удаленно контролировать происходящее. Один подобный запрос злоумышленников на обновление прошивки выводит камеру из строя примерно на минуту. Однако, если регулярно повторять такие запросы, её можно удерживать в офлайн-режиме неограниченное время. Проблема затрагивает модели iM3B-C, а также iMX C, iM4 C, iM5 SC, iME 360 C и iM7+ FC.

До устранения уязвимости приложение Intelbras для подключения к камерам и управления ими успели скачать более 4 млн раз. Большинство его пользователей находятся в Бразилии, а также других странах Южной Америки.

«Лаборатория Касперского» уведомила компанию Intelbras о найденной проблеме. Производитель заявил, что оперативно провёл технический анализ и принял необходимые меры безопасности. В данный момент уже вышло обновление, устраняющее обнаруженную уязявимость. Intelbras ведёт непрерывный мониторинг, а также совершенствует свои решения, чтобы обеспечивать безопасность и конфиденциальность данных пользователей.

«Сетевые камеры видеонаблюдения широко используются как в домашних, так и в корпоративных средах, поэтому их безопасность имеет решающее значение для защиты физического пространства. Недостаток, найденный в камерах Intelbras, демонстрирует, что и продукт популярного производителя может нести риск для пользователей. В данном случае злоумышленники могли целенаправленно отключать системы видеонаблюдения на неопределённый срок. Мы рекомендуем владельцам указанных устройств проверить текущую версию прошивки и обновить её до последней версии. Благодарим производителя за быструю реакцию и своевременное устранение уязвимости», — сказала Татьяна Шишкова, и.о. руководителя Kaspersky GReAT в Латинской Америке и Европе.