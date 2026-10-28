Разделы

Безопасность Телеком
|

«Лаборатория Касперского» помогла устранить уязвимость в камерах видеонаблюдения Intelbras

Эксперты глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) обнаружили уязвимость в IP-системах видеонаблюдения от производителя Intelbras. Выявленная проблема заключается в небезопасном механизме обновления прошивки, который не требует аутентификации, и способна привести к временному отключению камер.

Обнаруженная уязвимость позволяет злоумышленникам удалённо инициировать процесс обновления прошивки на устройстве, отправив соответствующий запрос. Именно тогда и происходит сбой: для установки обновления камера переходит в режим перезагрузки без каких-либо проверок и становится временно недоступной. В результате наблюдение за объектом полностью прекращается без ведома пользователя — он больше не видит, что происходит, и не может удаленно контролировать происходящее. Один подобный запрос злоумышленников на обновление прошивки выводит камеру из строя примерно на минуту. Однако, если регулярно повторять такие запросы, её можно удерживать в офлайн-режиме неограниченное время. Проблема затрагивает модели iM3B-C, а также iMX C, iM4 C, iM5 SC, iME 360 C и iM7+ FC.

До устранения уязвимости приложение Intelbras для подключения к камерам и управления ими успели скачать более 4 млн раз. Большинство его пользователей находятся в Бразилии, а также других странах Южной Америки.

«Лаборатория Касперского» уведомила компанию Intelbras о найденной проблеме. Производитель заявил, что оперативно провёл технический анализ и принял необходимые меры безопасности. В данный момент уже вышло обновление, устраняющее обнаруженную уязявимость. Intelbras ведёт непрерывный мониторинг, а также совершенствует свои решения, чтобы обеспечивать безопасность и конфиденциальность данных пользователей.

«Сетевые камеры видеонаблюдения широко используются как в домашних, так и в корпоративных средах, поэтому их безопасность имеет решающее значение для защиты физического пространства. Недостаток, найденный в камерах Intelbras, демонстрирует, что и продукт популярного производителя может нести риск для пользователей. В данном случае злоумышленники могли целенаправленно отключать системы видеонаблюдения на неопределённый срок. Мы рекомендуем владельцам указанных устройств проверить текущую версию прошивки и обновить её до последней версии. Благодарим производителя за быструю реакцию и своевременное устранение уязвимости», — сказала Татьяна Шишкова, и.о. руководителя Kaspersky GReAT в Латинской Америке и Европе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Хвосты» от быстрых миграций: как обстоят дела с техническим долгом у российских компаний

В стране СНГ из-за хакерской атаки остановлены 82 госсервиса и 30 ГИС

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

Банки восстали против антифрода. Новые меры борьбы с мошенниками оставят их без персональных данных россиян

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома

В России выпущено Android-приложение для «госVPN», отслеживания БПЛА и поиска бензина. Оно ворует банковские данные и переписку

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще