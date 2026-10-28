«Коворк/Код» теперь доступен всем пользователям «Битрикс24»

Работать с ИИ-приложением «Коворк/Код» теперь можно на любом тарифе «Битрикс24», включая бесплатный, без оформления подписки «BitrixGPT + Маркетплейс». Об этом CNews сообщил представитель «Битрикс24».

«Коворк/Код» позволяет поручать искусственному интеллекту рабочие задачи и разрабатывать собственные инструменты для бизнеса. Приложение устанавливается на компьютер и работает в двух режимах: «Коворк» выполняет поручения сотрудника, а «Код» помогает создавать сайты, приложения, ботов и автоматизации.

В режиме «Коворк» ИИ-агент работает с доступными пользователю данными «Битрикс24» и файлами на компьютере. Ему можно поручить собрать отчет по задачам и сделкам за неделю, сравнить документы, найти просроченные поручения или подготовить план рабочего дня. Агент определяет необходимые шаги, обращается к данным и готовит результат. Важные изменения выполняются после подтверждения пользователя.

Режим «Код» помогает разрабатывать решения под конкретные задачи компании. Например, калькулятор стоимости услуг для менеджеров, дашборд для руководителя, сервис обработки документов, сайт компании или бота для ежедневных сводок. Пользователь описывает, как должен работать инструмент, а ИИ пишет код, помогает проверить результат и вносит изменения по обратной связи. Можно постепенно добавлять функции, менять интерфейс и дорабатывать логику приложения — ставить задачи агенту обычными словами.

У «Коворк/Кода» четыре тарифа с разным объёмом доступной работы ИИ: Free — бесплатный тариф для знакомства с продуктом и первых задач; Pro — для повседневной работы с ИИ; Max — для экспертов, которые активно используют ИИ и вайбкодинг; Ultra — для тех, кто хочет использовать «Коворк/Код» по максимуму: вести масштабные проекты и делегировать ИИ больше работы.

Тариф назначается каждому сотруднику отдельно и включает квоту — объем работы ИИ, который расходуется при выполнении поручений в «Коворке», разработке в режиме Код и работе ИИ-агентов. Расход зависит от сложности и объема задач.

«Изменение условий доступа позволяет компаниям познакомиться с возможностями ИИ, протестировать разные сценарии его применения и определить задачи, которые можно делегировать искусственному интеллекту», — сказал Александр Вартанян, директор по маркетингу «Битрикс24».