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«Контур.Отель» обновил «Учет гостей»: все уведомления для МВД в одном разделе

В «Контур.Отеле» обновился интерфейс модуля «Учет гостей». Теперь сотрудники гостиниц работают с уведомлениями для МВД в одном разделе «Гости». Сервис показывает, какие действия нужно выполнить, где возникли ошибки и какие уведомления уже отправлены. Так сотрудник видит, что требует внимания, и может вовремя передать сведения в МВД. При этом все привычные функции модуля сохранились. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Отель» — сервис для гостиниц и других средств размещения. Помогает управлять бронированиями, номерным фондом и передавать сведения о гостях в МВД.

Раньше, чтобы поставить гостя на учет, снять его с учета или проверить отправленные уведомления, сотруднику приходилось переключаться между разными разделами. Теперь все задачи собраны в одном обновленном интерфейсе, где можно:

– Сразу увидеть ошибки и задачи. Статусы уведомлений обозначены цветом: красный указывает на ошибки, желтый — на уведомления, которые ждут отправки. Данные, которые нужно исправить, видны в общем списке.

– Получать предупреждения о гостях из РКЛ. При подключенной расширенной проверке сервис сообщает, находится ли иностранный гость находится в реестре контролируемых лиц или попал в него после заселения.

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– Быстро находить нужные записи. Для этого доступны фильтры и сортировка. Если гость выехал раньше срока, продлил проживание или приехал повторно, его можно найти по ФИО.

– Работать с несколькими уведомлениями одновременно. Сервис формирует список уведомлений о снятии с учета по датам выезда и сверяет их с датами постановки. Несколько уведомлений можно выбрать и отправить одной кнопкой.

Если гостиница использует «Контур.Отель» для управления бронированиями, уведомления о постановке на учет создаются автоматически после заполнения карточки гостя. Сотруднику остается проверить данные и отправить их в МВД. В обновленном интерфейсе сервиса согласие на обработку персональных данных автоматически заполняется сведениями о госте. Согласие можно скачать, распечатать и передать на подпись.

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