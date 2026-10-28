Каждый второй родитель считает, что цифровые сервисы делают школьников самостоятельнее в учебе

Образовательная платформа «Учи.ру» совместно с «Почтой Mail» и Hi-Tech Mail выяснили*, как российские семьи внедряют цифровые сервисы и искусственный интеллект в школьную учебу: 52% родителей отмечают, что дети стали чаще самостоятельно искать информацию и разбираться в сложных темах, а почти половина семей (46%) существенно экономят время на поиске учебных материалов благодаря онлайн-инструментам. Об этом CNews сообщили представители VK.

Опрос показал, что цифровые сервисы стали для родителей главным инструментом оптимизации учебного процесса. Помимо подбора дополнительных материалов (46%), платформы помогают экономить время на отслеживании уроков и школьного прогресса (38%). Кроме того, цифровизация ускорила пересылку школьных документов по электронной почте (29%) и планирование расписания ребенка (24%).

Главным позитивным изменением в привычках детей благодаря использованию цифровых сервисов родители называют рост их самостоятельности в обучении. Помимо поиска информации (52%), каждый третий школьник стал сам выбирать интересные направления и навыки для развития (35%), а каждый четвертый проявляет интерес к темам, выходящим за рамки школьной программы (26%). При этом 19% родителей заметили, что дети стали заниматься без постоянных напоминаний со стороны взрослых.

Среди ключевых технологических преимуществ опрошенные выделяют автоматический мониторинг прогресса и оценку готовности по темам (50%), возможность совместной командной работы над презентациями и проектами (36%), а также надежное облачное хранение учебников и конспектов (31%). При этом единого стандарта хранения школьных файлов в семьях пока не выработалось: 77% используют комбинированный подход в зависимости от предмета, почти четверть (23%) пересылают нужные файлы через мессенджеры, а 9% держат их непосредственно на образовательных платформах.

Заинтересовать ребенка предметом лучше всего помогают интерактивные форматы и искусственный интеллект: 42% родителей отмечают пользу понятных объяснений от нейросетей, а 39% — мгновенную обратную связь на образовательных платформах при решении задач. Еще 35% отмечают важность интерактивных заданий, а 27% — игровых механик с персонажами.

При этом родители считают важным, чтобы использование нейросетей в обучении было осознанным и помогало развивать самостоятельность ребенка. Так, 21% допускают помощь ИИ только в тех случаях, когда школьник не может разобраться в теме самостоятельно, а 20% считают, что ребенок должен сначала попробовать решить задачу сам. Наиболее полезным родители считают применение нейросетей в ситуациях, когда школьник сам проявляет интерес к теме и стремится в ней разобраться самостоятельно (37%), а также для объяснения сложного материала (26%) и для структурирования информации (23%).

Востребованность онлайн-инструментов подтверждает и рост покупательской активности. С 1 сентября по 19 октября 2026 г. «Почта Mail» ежедневно обрабатывала в среднем 17,8 млн электронных чеков в категориях «Образование» и «Цифровые товары и подписки» — на 29% больше по сравнению с первым кварталом 2026 г. Средний чек на образовательные продукты составил 4,4 тыс. руб., а на цифровые товары и подписки — 1,7 тыс. руб. При этом интерес к цифровизации распределен по всей стране: помимо Московской и Ленинградской областей, самая высокая покупательская активность зафиксирована в Краснодарском крае, Свердловской и Самарской областях.

*Опрос проведен среди читателей Hi-Tech Mail. В исследовании приняли участие 1,23 тыс. респондентов. В исследовании также использованы обезличенные агрегированные данные «Почты Mail» по электронным чекам за 2026 г.