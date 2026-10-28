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К началу работы подъемников МТС развернула новое покрытие LTE в Шерегеше

МТС сообщает о расширении сети LTE в Шерегеше, который начнет принимать туристов 30 октября 2026 г. Специалисты установили новую базовую станцию в секторе Б, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на трассах, в зонах посадки на подъемники, в кассах и точках общественного питания на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшение качества связи гости курорта почувствуют на канатных дорогах «Булочка», «Хлебница», «Запад», «Восток» и «Мустаг» в секторе Б, которые заработают уже в ближайшую пятницу. Мобильным интернетом на более комфортной скорости можно будет пользоваться на трассах, в кассах, кафе и местах отдыха на выкате сектора.

Новая базовая станция поможет разгрузить сеть на курорте в часы пик: покрытие LTE МТС есть на всех трассах Шерегеша. Кроме того, оператор обновил базовые станции в поселке – на улицах Дзержинского и Гагарина, где находятся многоквартирные дома и продовольственные магазины.

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«С каждым годом мы улучшаем качество связи в Шерегеше вслед за расширяющейся туристической инфраструктурой. Оценить работу нового телеком-оборудования первые гости курорта смогут уже 30 октября, когда заработают подъемники в секторах А и Б. К официальному открытию сезона мы проведем дополнительные работы на сети, чтобы сотрудникам и гостям курорта не было тесно онлайн в часы пик. Туристы из других регионов, прибывающие в Кузбасс авиатранспортом, смогут воспользоваться быстрым мобильным интернетом сразу по прилету. В августе мы развернули внутреннее покрытие LTE в новом терминале аэропорта Новокузнецка», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Благодаря сильным снегопадам на юге Кузбасса подъемники и трассы оператора «Каскад» начнут работу в Шергеше 30 октября 2026 г. Официальный старт горнолыжного сезона 2026-2027 запланирован на 21 ноября 2026 г.

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