Интерес к инженерным образовательным программам вырос за год в полтора раза, в топе — новые космические специальности

Популярность инженерного образования продолжает расти, показала приемная кампания в вузы. Количество заявок на программы бакалавриата и магистратуры компаний «ИКС Холдинга» увеличилось на 53%. При этом будущие инженеры увидели перспективы в ракетно-космической отрасли: востребованность этих профильных программ выросла в три раза. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

Всего на программы холдинга в вузах подали заявки более 8,4 тыс. абитуриентов. Приемная кампания полностью отражает рыночные тренды технологического сектора: растет интерес к космическому направлению и гибридным программам на стыке нескольких дисциплин.

Количество заявок на программу «Системное проектирование изделий ракетно-космической техники» в МГТУ им. Н.Э. Баумана выросло за год на 287,5%, на программу «Системная инженерия малых космических аппаратов связи» в СибГУ им. М.Ф. Решетнева – на 176%.

Будущее телекоммуникаций связно с гибридной связью, где спутниковые технологии работают вместе с наземной телеком-инфраструктурой. ИКС Холдинг – единственная в мире компания, создающая полный контур инфраструктуры гибридной связи. В этом году в СибГУТИ была открыта профильная магистратура по разработке ПО для таких систем на стыке ИT, телекоммуникаций и космических технологий – и она стала самой популярной среди абитуриентов по количеству заявок.

Междисциплинарные программы популярны и в других технологических сферах. Почти в три раза выросло число заявок на магистратуру МИЭТ и Yadro «Вычислительные системы и электронная компонентная база», совмещающую множество дисциплин, необходимых для создания микроэлектроники. Среди программ бакалавриата больше всего выросло «Программное обеспечение систем мобильной связи» в СибГУТИ — на 72%. Эта программа объединяет телекоммуникации и ИT.

«Сегодня рынку нужны инженеры, способные проектировать сложные гибридные системы на стыке дисциплин. Наша задача как работодателя — сократить разрыв между программами вузов и знаниями, необходимыми для работы в инженерных командах. Для этого компании ИКС Холдинга сотрудничают с 28 ведущими техническими университетами России. Мы вместе разрабатываем практико-ориентированные программы, создаем лаборатории. Инженеры холдинга сами преподают практические дисциплины и выступают наставниками для студентов. И мы видим результат – выпускники этих программ быстрее адаптируются и растут внутри холдинга», — сказала Наталия Пуговкина, директор по персоналу «ИКС Холдинга».

Студенты перечисленных программ уже в процессе обучения работают над реальными задачами. Так, магистранты СибГУ и «Бюро 1440» участвуют в разработке и эксплуатации спутника формата CubeSat, который откроет новые горизонты для развития спутникового интернета вещей.