Гибкие навыки не теряют актуальности, но требования работодателей к ним меняются

Российские работодатели все больше внимания уделяют конкретным профессиональным навыкам, необходимым для выполнения рабочих задач. По данным исследования hh.ru, с 2022 по 2026 гг. доля технических навыков среди упоминаний тысячи наиболее распространенных навыков в вакансиях выросла с 3,5% до 7,7%, операционных — с 8,4% до 11,6%, навыков работы с клиентами — с 10,8% до 13,5%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

На этом фоне меняется и структура требований к гибким навыкам: их доля за четыре года сократилась с 26,3% до 19,3%, при этом одни гибкие навыки стали встречаться реже, а другие, напротив, усилили позиции.

Так, среди гибких навыков, доля упоминаний точности и внимательности к деталям в вакансиях выросла более чем втрое — с 0,49% в 2022 г. до 1,54% в 2026 г. Доля ответственности увеличилась почти в 2,5 раза — с 0,40% до 0,98%, а делового общения — почти в полтора раза, с 1,54% до 2,25%. Таким образом, наряду с профессиональными умениями усиливают позиции и гибкие компетенции, связанные с выполнением конкретных рабочих задач.

«Изменения в требованиях к навыкам во многом отражают то, что происходит на самом рынке труда. В частности, это может быть связано с заметной ролью рабочих и массовых профессий в структуре спроса, где особенно важны конкретные профессиональные умения. Но это не означает, что гибкие навыки становятся менее нужными. Умение работать с людьми, договариваться, быстро осваивать новое востребовано в самых разных профессиях, просто применяется для решения разных задач. Поэтому соискателям важно не только перечислять такие навыки в резюме, но и показывать, как они использовали их в работе. Работодателям, в свою очередь, стоит точнее описывать необходимые компетенции. Это позволяет оценивать кандидатов по тому, что они действительно умеют, а не только по предыдущим должностям и опыту», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и Навыки» hh.ru.

Работа в команде и грамотная речь чаще встречаются в вакансиях, чем в резюме

Аналитики hh.ru также сравнили, какие навыки указывают работодатели в вакансиях и соискатели в резюме. Оказалось, что некоторые универсальные компетенции занимают заметно большую долю в требованиях работодателей, несмотря на изменение общей структуры навыков.

Так, в 2026 г. на работу в команде приходилось 1,92% упоминаний навыков в вакансиях против 0,69% в резюме — почти втрое больше. Грамотная речь также занимала большую долю в требованиях работодателей — 1,20% против 0,50% в резюме, то есть в 2,4 раза больше. Аналогичная ситуация с внимательностью — 0,42% против 0,11%, и ответственностью — 0,98% против 0,75%.

Есть и обратные примеры. Соискатели чаще работодателей упоминают обучение и развитие — 2,57% в резюме против 1,39% в вакансиях, организаторские навыки — 2,21% против 1,66%, деловое общение — 2,69% против 2,25%.

Отдельно исследование показало различия в представленности прикладных навыков. В 2026 г. доля упоминаний активных продаж в вакансиях превышала соответствующий показатель в резюме на 1,14 процентного пункта, консультирования клиентов — на 0,53 п.п., поиска и привлечения клиентов — на 0,52 п.п., контроля качества и ремонтных работ — на 0,46 п.п., технического обслуживания — на 0,44 п.п.

При этом различия между вакансиями и резюме не означают, что соискателям действительно не хватает определенных компетенций. Они показывают, на каких навыках работодатели и кандидаты чаще делают акцент при описании требований к работе и собственного профессионального опыта.

Какие гибкие навыки усиливают позиции, а какие стали встречаться реже

За четыре года изменилась не только общая доля гибких навыков, но и соотношение отдельных компетенций внутри этой категории. Помимо внимательности, ответственности и делового общения, работодатели стали относительно чаще указывать обучение и развитие: с 2022 по 2026 гг. доля этого требования выросла в 1,7 раза — с 0,81% до 1,39%. Еще заметнее увеличилась доля пунктуальности — в 5,5 раза, с 0,06% до 0,33%, хотя ее относительный вес среди требований пока остается небольшим.

При этом динамика общей доли гибких навыков была неравномерной. В 2022 г. на них приходилось 26,3% упоминаний среди тысячи наиболее распространенных навыков в вакансиях, в 2023 г. — 23,9%, в 2024 г. — 20,5%. В 2025 г. показатель немного вырос до 20,7%, а в 2026 г. составил 19,3%.

Похожая динамика наблюдалась и в резюме. В 2022 г. на гибкие навыки приходилось 34,4% упоминаний, в 2023 г. — 25,4%, в 2024 г. — 19,8%. В 2025 г. их доля увеличилась до 22,4%, а в 2026 г. составила 21%.

Одновременно некоторые привычные формулировки стали занимать меньшую долю в структуре упоминаний навыков в вакансиях. Например, с 2022 по 2026 гг. доля работы в команде сократилась с 6,44% до 1,92%, грамотной речи — с 4,38% до 1,20%, работы в условиях многозадачности — с 0,86% до 0,14%. Снизились также доли формулировок «работа с людьми» — с 0,55% до 0,14%, и «креативность» — с 0,29% до 0,07%.

Однако снижение относительной доли отдельных навыков не означает, что работодатели перестали в них нуждаться. Исследование показывает, как меняется структура упоминаний компетенций в вакансиях, но не позволяет сделать вывод о снижении их значимости для выполнения работы. Более того, работа в команде и грамотная речь по-прежнему занимают большую долю среди требований работодателей, чем среди навыков, которые соискатели указывают в резюме.

Методика

Исследование hh.ru основано на анализе структуры упоминаний топ-1000 навыков в вакансиях и резюме за 2022–2026 гг. Приведенные доли отражают относительную частоту упоминания навыков в анализируемом массиве, а не долю вакансий или резюме, содержащих соответствующий навык. Региональный анализ проведен отдельно по вакансиям за январь–сентябрь 2026 г.