F6 показала рост выручки по МСФО в 2,6 раза в I полугодии 2026 года

АО «Ф6», разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, впервые представляет финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2026 г., подготовленные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Об этом CNews сообщили представители F6.

Ключевые результаты за 6 месяцев 2026 г. (в сравнении с результатами в аналогичном периоде 2025 г.): выручка выросла в 2,6 раза или на 156% и составила 2 575 млн руб. против 1 007 млн руб. годом ранее; валовая прибыль составила 1 290 млн руб. против валового убытка в размере 44 млн руб. в первом полугодии 2025 г.; показатель EBITDA составил 827 млн руб. против отрицательного значения годом ранее. Рентабельность по EBITDA составила 32%; чистая прибыль составила 977 млн руб. против чистого убытка в размере 511 млн руб. годом ранее.

На 30 июня 2026 года Компания имела чистый долг 131 млн руб. против чистого долга 4 624 млн руб. на конец 2025 года1.

Валерий Баулин, генеральный директор компании F6: «В I полугодии 2026 г. наша компания продолжила мощный рост. Выручка увеличилась более чем в 2,5 раза за счет роста продаж программных продуктов и сервисов, вывода новых решений, развития новых рынков и за счет расширения клиентской базы. На фоне масштабирования бизнеса F6 поддерживает положительный показатель EBITDA и вышла на чистую прибыль. Достигнутая финансовая устойчивость создаёт основу для дальнейшего развития продуктового портфеля компании, масштабирования текущих рынков сбыта в России и Беларуси, в том числе в госсекторе, а также активное развитие на международных рынках».

Основным источником роста выручки остается продажа лицензий на программное обеспечение. Доля продаж ИТ-продуктов в совокупной выручке составила около 93%, что соответствует продуктовой специализации компании.

Выручка от реализации сервисов увеличилась более чем в два раза — до 180 млн руб. Рост отражает расширение сервисного направления, включая услуги в области компьютерной криминалистики, расследований, аудита, мониторинга и обучения.

В I полугодии 2026 г. F6 выпустила на рынок несколько новых продуктов и сервисов: Threat Intelligence Feeds (регулярно обновляемые потоки данных о киберугрозах для интеграции с системами защиты), F6 Sphere (подписку, объединяющую услуги реагирования на инциденты, цифровой криминалистики, анализа защищенности, ИБ-консалтинга, расследований и обучения специалистов), ASM TRY (сервис активного сканирования и выявления уязвимостей внешнего периметра на базе решения F6 Attack Surface Management) и Transaction Fraud Protection (платформу для выявления и предотвращения мошеннических транзакций в реальном времени).

На динамику финансовых результатов также повлияло признание выручки по крупному многолетнему договору, которая в соответствии с МСФО была признана в I полугодии 2026 г., в то время как связанные с договором расходы будут распределяться в течение срока его действия.

Операционные расходы

Группа показывает растущую эффективность бизнеса, что отражается в улучшении валовой и операционной маржинальности. Расходы на персонал, основная статья затрат для F6, росли медленнее выручки бизнеса, что свидетельствует об эффективном масштабировании деятельности компании. Так, совокупные расходы на персонал (включая затраты, отнесенные на себестоимость) в I полугодии 2026 г. составили 1 388 млн руб. против 771 млн руб. за аналогичный период 2025 г., увеличившись на 80%.

В I полугодии 2026 г. численность сотрудников F6 увеличилась на 20 человек и на конец июня составила 540 сотрудников2. Найм новых сотрудников проходил, главным образом, в департаменты, связанные с разработкой, развитием инновационных направлений, в том числе в области искусственного интеллекта и машинного обучения.

EBITDA

В I полугодии 2026 г. показатель EBITDA составил 827 млн руб. против отрицательного значения в I полугодии 2025 г., что соответствует рентабельности EBITDA на уровне 32%.

Положительный показатель EBITDA отражает улучшение операционной эффективности, несмотря на активные инвестиции компании в персонал, продажи, маркетинг и развитие технологической платформы.

Чистая прибыль

Чистая прибыль F6 по итогам I полугодия составила 977 млн руб. против убытка в размере 511 млн руб. годом ранее, что соответствует рентабельности по чистой прибыли на уровне 38% на фоне снижения долговой нагрузки и растущей эффективности бизнеса при его масштабировании.

Долговая нагрузка и ликвидность

На 30 июня 2026 г. задолженность по полученным займам составила 18 млн руб. против 5 995 млн руб. на 31 декабря 2025 г.

Существенным событием I полугодия 2026 г. стало досрочное погашение большей части ранее привлечённых займов и начисленных процентов. В результате долговые обязательства F6 были практически полностью погашены. На 30 июня 2026 года компания имела чистый долг в размере 131 млн руб.

Капитал и корпоративные события

В апреле 2026 г. компания разместила 44,276 млн дополнительных обыкновенных акций по цене 100,78 руб. за акцию. Денежные поступления от размещения составили порядка 4 462 млн руб. В результате капитал F6 на 30 июня 2026 года достиг 4 725 млн руб.





1 С учетом обязательства по аренде

2 Учитывает как штатных сотрудников (работников), так и некоторых иных специалистов, которые оказывают Группе услуги, связанные с развитием и поддержанием ПО и сервисов Группы.

3 С учетом обязательства по аренде

4 На 31 декабря 2025 г.