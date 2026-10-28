Экосистема Mindbox подключила MCP: ИИ-агенты собирают сценарии, коммуникации и аналитику

Российская экосистема Mindbox внедрила открытый стандарт Model Context Protocol (MCP) и позволила подключать ИИ-агентов к работе внутри системы — сборке рассылок, сценариев и креативов, а также к аналитике. Маркетолог описывает задачу словами в чате с нейросетью, а агент собирает в Mindbox массовую рассылку или автоматический сценарий. Результат проверяет и запускает маркетолог. Об этом CNews сообщил представитель Mindbox.

Чтобы собрать письмо, маркетолог загружает в чат макет, брендбук или скриншот сайта, а нейросеть верстает рассылку для десктопа и мобильных, подставляет имя клиента и товарные рекомендации. Агент соберет сценарий или рассылку по текстовому описанию или скриншоту механики — даже если готовых механик в проекте пока нет.

«Раньше, чтобы собрать сложный сценарий, нужно было вручную разложить десятки блоков и условий. Теперь задачу можно описать словами, а верстку, фильтры и проверку берет на себя агент, который знает механику Mindbox. Ему же можно поручить ревизию запущенных кампаний: агент находит ошибки в настройках и вносит исправления новой версии сценария», — сказала Ирина Белица, менеджер продукта Mindbox.

Агента можно спросить о данных проекта простыми словами, например: «Сколько выручки принесли CRM-коммуникации за квартал и как изменилось по сравнению с прошлым годом?». Агент сам напишет SQL-запрос к витринам, получит данные и ответит цифрами с выводами, без ручной выгрузки отчетов и сведения таблиц.

В доступе более 50 витрин: выручка от CRM-коммуникаций, воронка сайта, рассылки и сценарии, лояльность и промоакции, сегменты, АВ-тесты. Запросы можно комбинировать. Например, сравнить выручку рассылок по сегментам или проследить путь тех, кто перешел из промо-рассылки: сколько человек дошло до корзины и оформило заказ.

Через MCP нейросеть работает с настройками сценариев и рассылок и с агрегированными показателями из отчетов. Персональные данные клиентов нейросеть не получает. Агенты не могут удалять рассылки или запускать отправку — это делает только маркетолог в проекте.

«Мы проектировали MCP так, чтобы персональные данные клиентов не попаMindboxдали в нейросети, — для сборки рассылок и сценариев они не нужны. Агент работает с настройками проекта и обезличенными, агрегированными показателями, а клиентские данные остаются в Mindbox на распределенной инфраструктуре в российских дата-центрах», — сказал Александр Веренюк, руководитель направления ИИ в Mindbox.

Mindbox MCP уже протестировали клиенты компании. Например, с помощью MCP в Garlyn за три дня запустили 20 автоматических сценариев и 40 массовых рассылок.

В планах развития продукта — добавить возможность создавать через тот же интерфейс поп-апы, In-App, мобильные пуши, SMS и чат-боты.