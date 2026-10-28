Разделы

Телеком Мобильная связь
|

Большие данные «МегаФона» превратили СМС в инструмент добрых дел

Рекламная платформа «МегаФон Таргет» помогла фонду «Ника» привлечь участников на два благотворительных мероприятия при помощи СМС-рассылок. Большие данные оператора определили аудиторию, потенциально готовую взять питомца, в результате свои семьи нашли более двухсот животных. Кроме того, для помощи приютам удалось собрать более 5,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики платформы сформировали сегменты на основе интересов пользователей: рассылку получили абоненты, которые посещают зоомагазины, владеют домашними животными и ведут волонтерскую деятельность, увлекаются фитнесом или бегом. Благодаря этому «WOOF фестиваль» и благотворительный забег «Беги за другом» собрали рекордную аудиторию — более 30 тыс. человек. Две трети посетителей отметились на фестивале, остальные посетили забег в качестве участника или болельщика.

Главный итог спортивного состязания — не распределение призовых мест в турнирной таблице, а результат пристройства животных. В этот день 24 собаки нашли новых хозяев, а для помощи другим удалось собрать более 4 млн руб. По результатам «WOOF фестиваля» свой дом нашёл еще 181 питомец из 300, которые были привезены из 39 приютов Москвы, Подмосковья, Тульской и Калужской областей.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы привыкли видеть в СМС чаще рекламные предложения, но технологии больших данных позволяют решать с помощью сообщений и социальные задачи. В проектах с фондом «Ника» мы использовали аналитику, чтобы соединить людей, готовых помочь, с теми, кто в этом нуждается. Результат этой работы видим в росте трафика на сайты, в том, какую долю участников занимают наши абоненты. К примеру, около трети посетителей забега — получатели таргетированных СМС», — отметила директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса Екатерина Гаммель.

«Благодаря помощи «МегаФона» о наших событиях узнало гораздо больше людей. Конечно, не каждый посетитель забрать животное в день знакомства, но именно после таких встреч появляется желание стать волонтёром, помогать приюту, а впоследствии и взять собаку или кошку в семью. Поддержка оператора помогает нам расширять круг неравнодушных людей и развивать культуру ответственного отношения к животным. А суммарно мы пристроили в семьи более двухсот хвостиков, что сопоставимо по численности с целым приютом», — сказала руководитель отдела коммуникаций фонда Карина Кононова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

В центре Москвы начались проблемы с мобильным интернетом. Они продлятся три дня

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома

Слишком мало платите. Власти введут нижнюю границу абонентской платы для виртуальных сотовых операторов

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще