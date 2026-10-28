Большие данные «МегаФона» превратили СМС в инструмент добрых дел

Рекламная платформа «МегаФон Таргет» помогла фонду «Ника» привлечь участников на два благотворительных мероприятия при помощи СМС-рассылок. Большие данные оператора определили аудиторию, потенциально готовую взять питомца, в результате свои семьи нашли более двухсот животных. Кроме того, для помощи приютам удалось собрать более 5,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики платформы сформировали сегменты на основе интересов пользователей: рассылку получили абоненты, которые посещают зоомагазины, владеют домашними животными и ведут волонтерскую деятельность, увлекаются фитнесом или бегом. Благодаря этому «WOOF фестиваль» и благотворительный забег «Беги за другом» собрали рекордную аудиторию — более 30 тыс. человек. Две трети посетителей отметились на фестивале, остальные посетили забег в качестве участника или болельщика.

Главный итог спортивного состязания — не распределение призовых мест в турнирной таблице, а результат пристройства животных. В этот день 24 собаки нашли новых хозяев, а для помощи другим удалось собрать более 4 млн руб. По результатам «WOOF фестиваля» свой дом нашёл еще 181 питомец из 300, которые были привезены из 39 приютов Москвы, Подмосковья, Тульской и Калужской областей.

«Мы привыкли видеть в СМС чаще рекламные предложения, но технологии больших данных позволяют решать с помощью сообщений и социальные задачи. В проектах с фондом «Ника» мы использовали аналитику, чтобы соединить людей, готовых помочь, с теми, кто в этом нуждается. Результат этой работы видим в росте трафика на сайты, в том, какую долю участников занимают наши абоненты. К примеру, около трети посетителей забега — получатели таргетированных СМС», — отметила директор департамента по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса Екатерина Гаммель.

«Благодаря помощи «МегаФона» о наших событиях узнало гораздо больше людей. Конечно, не каждый посетитель забрать животное в день знакомства, но именно после таких встреч появляется желание стать волонтёром, помогать приюту, а впоследствии и взять собаку или кошку в семью. Поддержка оператора помогает нам расширять круг неравнодушных людей и развивать культуру ответственного отношения к животным. А суммарно мы пристроили в семьи более двухсот хвостиков, что сопоставимо по численности с целым приютом», — сказала руководитель отдела коммуникаций фонда Карина Кононова.