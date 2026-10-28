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Более 75 тыс. контрактов заключили с помощью торгового бота на «Портале поставщиков» за девять месяцев

За девять месяцев 2026 г. на «Портале поставщиков» заключили более 75 тыс. контрактов по итогам котировочных сессий с использованием торгового бота. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Торговый бот позволяет предпринимателям участвовать сразу в нескольких котировочных сессиях в автоматическом режиме, что экономит их время и открывает доступ к большему числу заказчиков. Выигрывают от этого и госучреждения: высокая конкуренция среди участников дает им возможность приобретать товары и услуги по выгодным ценам. За девять месяцев 2026 г. по итогам мини-аукционов с применением торгового бота на Портале поставщиков заключили более 75 тыс. контрактов – на 12 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря снижению начальных цен в ходе конкурентной борьбы заказчики сэкономили 3,7 млрд руб.», – сказала Мария Багреева.

Торговый бот на «Портале поставщиков» заработал в 2022 г. Предприниматель, пожелавший им воспользоваться, должен указать значение, до которого готов снизить стоимость контракта, и шаг снижения. Далее бот автоматически делает ставки в котировочной сессии, пока не достигнет установленной цены.

«Развитие цифровых инструментов на «Портале поставщиков» делает участие в закупках проще и удобнее для бизнеса. Один из них – торговый бот, возможностями которого пользуются предприниматели по всей стране. В январе – сентябре этого года лидерами по числу сделок с применением бота стали поставщики из Москвы, Московской и Свердловской областей, Пермского края и Санкт-Петербурга. На них пришлось 60,9 тыс. контрактов – около 80 процентов от общего числа», – отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Портал поставщиков» был создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Перечень товаров, работ и услуг в каталоге платформы включает в себя более 3,7 млн уникальных наименований. Ежедневно здесь заключается свыше 1,5 тыс. контрактов.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Функциональным заказчиком портала выступает столичный Департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует Департамент информационных технологий Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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