Бизнес забирает у продуктовых команд право решать: доля компаний, где все ключевые продуктовые решения утверждает бизнес, за год выросла с 31% до 48%

За год доля компаний, где все ключевые решения по продукту утверждает бизнес (топ-менеджмент, продажи, маркетинг) без вовлечения продуктовой функции, выросла с 31% до 48%. Одновременно доля компаний, которые не проверяют продуктовые гипотезы, выросла с 10% до 27%. Из 12 ключевых показателей, которые исследование сравнивает год к году, ухудшились шесть. Такие данные приводит «Акселератор ФРИИ» во втором ежегодном исследовании рынка продуктового управления в России и СНГ. Об этом CNews сообщили представители «Акселератора ФРИИ».

Исследование проводится второй год подряд. В 2026 г. в нем участвовали 161 специалист продуктовых функций из 148 компаний. Среди респондентов директора по продукту, продакт-менеджеры, руководители команд и впервые HR-партнеры. 30% из них занимают позиции CPO и Head of Product, 78% работают в компаниях от 100 сотрудников. Динамику авторы сравнивают только по вопросам, которые сформулированы так же, как год назад.

Отдельное продуктовое подразделение есть только у половины компаний: в 48% продуктовая функция выделена в самостоятельный блок, в 46% продакты встроены в команды разработки, а в 6% продуктовой функции нет. Напрямую CEO или совету директоров она подчиняется в 43% компаний. Но даже там, где формальная позиция есть, ответственности за результат у продуктовой функции за год стало меньше. Продуктовые комитеты, где команда и бизнес вместе обсуждают приоритеты, сократились до 24% с 38% годом ранее. Полную ответственность за результат своего продукта несут 12% команд против 20% в 2025 г. Доля команд, которые только комментируют готовый roadmap, то есть план развития продукта, утвержденный руководством, выросла с 16% до 28%. Оценивают продуктовую функцию тоже чаще по выполнению плана, чем по изменению показателей продукта. 57% компаний смотрят на то, выполнен ли roadmap, и только 32% на продуктовые метрики. Бонус, привязанный к KPI продукта, платят в 28% компаний. Продуктовая функция все чаще работает как исполнитель плана, а не как владелец результата: с нее спрашивают сроки roadmap, а не то, изменил ли продукт показатели бизнеса.

Результат продуктовой команды определяется в первую очередь тем, насколько регулярно она проверяет идеи и измеряет эффект. Там, где discovery, эксперименты, доступ к данным и разбор ошибок встроены в процесс, своих целей достигают 53–57% запущенных инициатив. Там, где эти практики проводятся точечно, по запросу или без фиксации выводов, – 30-38%. Discovery – это этап изучения проблемы пользователя и проверки идеи до начала разработки. Если он обязателен для всех инициатив, целей достигают 57% из них, если его проводят только для крупных проектов, 38%. Разбор ошибок дает эффект, когда по его итогам команда меняет процессы: в таких командах целей достигают 53% инициатив, там, где выводы не фиксируют, 30%. Проверять идеи при этом стали реже. 27% компаний не проводят продуктовых экспериментов, когда идею сначала тестируют на части пользователей, год назад таких было 10%. 31% команд собирают данные вручную. В среднем по рынку измеримых бизнес-целей достигают 45% инициатив, год назад было 48%: изменение в пределах погрешности. Сам по себе этот уровень не выглядит тревожным, часть гипотез и должна не сработать. Важнее другое: четверть компаний вообще не считает, какая доля инициатив достигает целей, а правила, по которым инициативы берут в работу, проверяют и останавливают, есть только у трети компаний. Продукты за год закрывали 45% компаний, и три четверти из них делали это ситуативно, без формальных критериев. Без замера результата и правил остановки слабые инициативы доживают до запуска и забирают ресурсы у сильных.

Результат зависит не от того, есть ли практика, а от того, стала ли она правилом. С ИИ складывается похожая картина. Его используют 88% продуктовых команд хотя бы в пилотном режиме, но системно, как часть рабочих процессов, – только 29%. При этом уверенно работать с ИИ умеют лишь 24% команд. В корпорациях с численностью от 5000 сотрудников ИИ системно используют 13% команд.

Само по себе использование ИИ на результат почти не влияет. Разница появляется там, где его эффект измеряют. Четкие метрики есть только у 14% команд, использующих ИИ: у них целей достигают 71% инициатив против 39% там, где эффект оценивают «на глаз». При этом ИИ уже влияет на состав продуктовых команд: 17% компаний сокращали позиции из-за его внедрения, а среди тех, кто использует ИИ системно, – 29%. С ИИ работает та же закономерность, что и с другими практиками: пользу дает не само наличие инструмента, а системное использование и привычка измерять его эффект.

Зрелость продуктовых функций на рынке неравномерна. Средний индекс зрелости, который авторы считают по 28 вопросам и семи компонентам, составляет 57 из 100. Сильнее всего компании выстроили стратегию и цели (69 баллов), слабее всего работу с ИИ (42), развитие людей (47) и культуру (50). Зрелые компании отличаются от отстающих в первую очередь организацией работы. Отсутствие процессов называют барьером 67% компаний с низким уровнем зрелости и 22% компаний с высоким. Отсутствие системной аналитики – 58% и 24%. Позицию руководства, которое не видит ценности продуктовой функции, – 61% и 17%. Нехватка бюджета мешает компаниям на всех уровнях зрелости: ее называют 48% наименее зрелых компаний, 55% компаний среднего уровня и 44% зрелых. Зрелость повышает шансы на результат, но не гарантирует его: среди компаний с индексом от 60 больше половины инициатив достигают целей у 52%, при индексе ниже 60 – у 24%.

На рынке труда компании чаще ищут готовую экспертизу снаружи. Нехватку senior-специалистов половина компаний закрывает наймом с рынка, год назад так делали 28%. Матрицы компетенций, где описано, какие навыки нужны на каждом уровне, нет у 42% компаний, программы обучения продактов нет у 46%. При этом найм в целом сжимается. Треть компаний за год не открыла ни одной продуктовой вакансии, а о сокращении найма сообщают в 2,5 раза чаще, чем о росте.

За год около 70% компаний полностью или частично перестроили продуктовую функцию, но полностью достичь поставленных целей удалось 16%. Если решение о перестройке бизнес и продуктовая команда принимали вместе, хотя бы частичного результата добились 83% компаний, если решение спускали сверху, 50%.

Анна Русакова, директор Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ»: «Продуктовые команды теряют полномочия: бизнес все чаще принимает ключевые решения по продукту сам, а гипотезы до запуска проверяют все реже. В среднем по рынку измеримых бизнес-целей достигают 45% инициатив, и для рынка это нормальный уровень. Настораживает другое. Четверть команд вообще не отслеживает, какая доля инициатив дала результат. Систему управления инициативами, где заранее определено, что брать в работу и когда останавливать, выстроили только 35% компаний, а по формальным критериям продукты закрывали 13%. В итоге слабые инициативы доживают до запуска и забирают ресурсы, которых не хватает сильным. Компаниям, которые ждут отдачи от продуктовой функции, стоит начать с того, чтобы закрепить за командой метрики успеха и право решать, как их улучшать».