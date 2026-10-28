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Библиотечная система Московской области расширяет возможности оцифровки с помощью «ЭларСкан»

ГК «Элар» поставила в МУК «Воскресенская централизованная библиотечная система» (Московская область) планетарный сканер «ЭларСкан А3-Н», предназначенный для бесконтактной оцифровки книг, переплетённых изданий и документов различных форматов. Компактное оборудование профессионального уровня позволит сотрудникам библиотек оперативно создавать качественные электронные копии материалов, обеспечивая бережное обращение с оригиналами и расширяя возможности использования библиотечных ресурсов. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Элар».

Воскресенская ЦБС объединяет Центральную библиотеку им. Инны Гофф, Центральную детскую библиотеку, а также городские и сельские библиотеки городского округа Воскресенск. Наряду с традиционным обслуживанием читателей учреждение ведёт краеведческую работу и развивает электронные сервисы. Новое отечественное оборудование позволит библиотечной системе расширить возможности оцифровки документов и повысить эффективность работы с информационными ресурсами.

«ЭларСкан А3-Н» обеспечивает бесконтактную оцифровку широкого спектра документов, включая сшитые и расшитые дела, папки и книги. Благодаря увеличенной области сканирования, превышающей стандартный формат А3, книжные развороты можно переводить в цифровой вид целиком, без сшивок и искажений, а российская промышленная камера «Элар» обеспечивает чёткое воспроизведение текста и иллюстраций. Для работы с переплетёнными изданиями предусмотрена регулируемая книжная колыбель, позволяющая сканировать книги и подшитые дела в V-образном режиме, без полного раскрытия и излишнего давления на корешок и переплёт. Светодиодная система освещения, обеспечивающая равномерную подсветку без вредного ультрафиолетового и инфракрасного воздействия, дополнена режимом «антиблик», благодаря которому устраняются блики на глянцевых и других светоотражающих материалах.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Управление процессом оцифровки и последующую обработку изображений обеспечивает специализированное программное обеспечение «СканИмидж», входящее в комплект поставки сканера. Работая совместно с оптической системой оборудования, программные инструменты обеспечивают высокое качество цифровых копий, точность цветопередачи и коррекцию геометрических искажений.

Планетарные сканеры «ЭларСкан» включены в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России, а программное обеспечение «СканИмидж» — в единый реестр российского программного обеспечения Минцифры, что подтверждает отечественное происхождение решений и возможность их использования в государственных и муниципальных учреждениях.

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