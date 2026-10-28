ARinteg получила свидетельство о государственной регистрации Роспатента на «Мастер ПДн»

Компания ARinteg сообщила о получении свидетельства о государственной регистрации Роспатента на «Мастер ПДн» – новую разработку, которая позволяет автоматизировать комплаенс по 152-ФЗ, как того требует Роскомнадзор. Новое решение компания ARinteg представила в этом году, и оно уже находится в реестре отечественного ПО.

«Мастер ПДн» позволяет автоматически формировать взаимоувязанный комплект организационно-распорядительных документов, соответствующий деятельности компании. Вести такой документооборот становится проще: в десять раз меньше времени уходит на подготовку регламентной документации, внесение в неё изменений, – сказал директор технического департамента ARinteg Олег Нестеровский. – В нем построение структуры документов отталкивается от процессов обработки персональных данных, как того требует Роскомнадзор, и он работает с любой системой кадрового учета».

Новое решение позволяет на 100% документарно подготовится к проверке регулятора, что актуально с учетом возросших штрафов за утечки персональных данных (ПДн). И хотя пока регулятор не назначал оборотных штрафов за утечки ПДн, такие полномочия у него есть, и это нельзя не учитывать при решении вопроса об автоматизации комплаенса по 152-ФЗ. Сегодня закон предписывает компаниям предпринимать все возложенные на них меры по защите персональных данных, и с «Мастер ПДн» компании создают такую доказательную базу.