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Агрохолдинг «Эко-культура» автоматизировал кадровый документооборот с VK HR Tek

Агропромышленный холдинг «Эко-культура», производитель овощей защищенного грунта в России, автоматизировал кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. К кадровому электронному документообороту (КЭДО) уже подключены 7 тыс. сотрудников на 10 тепличных комплексах холдинга в регионах России. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Переход на КЭДО ускорил оформление приема сотрудника с трех часов до 40 минут, снизил нагрузку на кадровые службы и упростил работу с территориально распределенным персоналом. Сегодня в цифровой формат переведено 87% кадровых процессов, через систему ежемесячно оформляется около 9 тыс. документов.

На первом этапе холдинг оцифровал оформление отпусков, затем запустил командировки, кадровые переводы и изменение условий трудовых договоров. Все процессы доступны в мобильном приложении, которым активно пользуются сотрудники. Для 30% работников без смартфонов на всех комплексах установили кадровые терминалы самообслуживания.

Всего в «Эко-культуре» работает более 13 тыс. человек. В планах компании подключить к КЭДО весь персонал, охватив три оставшихся тепличных комплекса.

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«Наш опыт доказывает, что КЭДО эффективно работает даже в среде, где нет стационарных рабочих мест. Залог успеха — правильно организовать внедрение, уделить внимание обучению и учитывать особенности каждой площадки. Чтобы наши сотрудники легче прошли отказ от бумаги, мы выпустили видеоролик о преимуществах электронного формата, а также создали брендированный мерч — шоперы, термокружки, стикерпаки и брелоки с QR-кодом, который вел на базу знаний с инструкциями и ответами на частые вопросы», — отметил руководитель отдела автоматизации кадровых процессов АПХ «Эко-культура» Артем Геращенко.

«Проект перехода на кадровый ЭДО в агрохолдинге «Эко-культура» показал, что кадровые процессы можно ускорить даже там, где у сотрудников нет постоянного рабочего места за компьютером. Этот опыт мы учитываем в развитии VK HR Tek и проектируем пользовательский путь вокруг реальных сценариев сотрудников», — сказал руководитель продуктового направления VK HR Tek Михаил Юрьев.

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