62% россиян, использующих ИИ в работе, применяют его практически во всех рабочих задачах

Аналитический центр НАФИ изучил, какие нейросети россияне, которые используют ИИ в работе, чаще всего применяют в профессиональной деятельности и как оценивают их качество. 73% респондентов начали больше использовать ИИ для рабочих задач за последние 6 месяцев, а 66% стали делегировать ему больше рабочих задач за весь период его использования. 62% опрошенных также отметили, что используют нейросети для большинства или практически для всех своих профессиональных задач.

Для работы чаще выбирают «Алису AI»

Согласно опросу, наиболее востребованным ИИ-ассистентом для рабочих задач стала «Алиса AI» — ее выбирают 80% опрошенных. Далее в рейтинге использования идут ChatGPT (67%), «ГигаЧат» (58%), DeepSeek (41%) и Gemini (33%). При этом среди пользователей, которые применяют в работе сразу несколько ИИ-инструментов, каждый третий назвал «Алису AI» своей основной нейросетью (37%).

Чаще всего (каждый или практически каждый день) нейросети используют сотрудники в ИT и разработке, в СМИ, журналистике, маркетинге, рекламе и PR, в государственном управлении, а также в образовании и науке. Наиболее часто ИИ используют респонденты, занимающие руководящие должности (52% — каждый или почти каждый день).

Рабочие задачи распределяют между несколькими нейросетями

При этом пользователи распределяют задачи разной сложности между разными ассистентами: 87% опрошенных используют для работы два и более ИИ из восьми приведенных в опросе. Разные нейросети чаще выбирают для разных типов задач. ChatGPT лидирует в работе с данными (39%) и кодом (29%), «Алиса AI» — в обучении (55%) и работе с текстами (52%). ГигаЧат проявляет себя в мультимедийных сценариях: его чаще, чем DeepSeek, используют для работы с изображениями (35% против 20%), а также с видео и аудио (28% против 17%). При этом 66% пользователей «Алисы AI» используют ее для сложных рабочих задач как минимум в половине случаев.

Оценивая качество используемых сервисов, респонденты подсветили сильные стороны каждого ИИ-ассистента. Например, среди пользователей ChatGPT 56% опрошенных выделили способность сервиса работать сразу с несколькими типами информации, а 52% — помогать с идеями, тогда как у «ГигаЧата» половина пользователей обратила внимание на скорость поиска информации. В свою очередь, 71% пользователей Алисы AI отметили, что нейросеть хорошо помогает быстро найти и собрать информацию, 65% — что она постоянно развивается, становится лучше и умнее.

В целом россияне все чаще используют нейросети в профессиональной деятельности: 73% обращаются к ИИ-ассистентам практически каждый день или несколько раз в неделю, 33% респондентов за последние полгода стали значительно больше использовать ИИ для рабочих задач.

Среди россиян, использующих нейросети для рабочих задач, «Алисой AI» в качестве основной пользуются сотрудники в 7 из 11 профессиональных сфер, принявшие участие в опросе. Ее используют в медицине (55%), промышленности (46%), государственном управлении (43%), финансах (42%), транспорте и логистике (40%), юриспруденции (38%), а также в образовании и науке (36%). ChatGPT лидирует в ИT (34%), творчестве и дизайне (33%), а DeepSeek — в СМИ, журналистике, маркетинге, рекламе и PR (29%). «ГигаЧат» занимает вторую позицию в отрасли промышленности, производства и строительства как по распространенности использования (60%), так и по выбору в качестве основной нейросети (17%).

Методология

Количественный всероссийский онлайн-опрос проводился Аналитическим центром НАФИ в октябре 2026 г. на собственной панели респондентов «Тет-о-твет». В исследовании участвовали 1619 россиян старше 18 лет, использующих нейросети в работе. Структура выборки репрезентировала генеральную совокупность населения России по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта проживания.