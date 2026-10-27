YADRO TATLIN.OBJECT повышает устойчивость бизнеса к сбоям отдельных дата-центров

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) предлагает подход к построению катастрофоустойчивой инфраструктуры хранения данных на базе объектной системы TATLIN.OBJECT. Благодаря децентрализованной архитектуре решение позволяет объединять от трех до более чем ста географически распределенных дата-центров в единую систему без жесткого разделения на основную и резервные площадки. Механизмы распределенного хранения TATLIN.OBJECT обеспечивают независимую работу площадок и доступность данных при различных инфраструктурных сбоях, в том числе при выходе из строя отдельных дата-центров.

Географическое резервирование позволяет снизить риски потери доступности данных, однако запас отказоустойчивости во многом зависит от количества независимых площадок и организации взаимодействия между ними. В традиционных двухплощадочных конфигурациях, использующих схемы Active-Active и Active-Async, при выходе из строя одного дата-центра система может продолжить работу на оставшемся, но фактически лишается географической избыточности. Единственная сохранившаяся площадка становится критической точкой отказа, а последующий серьезный сбой может привести к полной недоступности данных.

Устойчивость такой инфраструктуры зависит не только от состояния самих площадок, но и от механизмов репликации — создания и поддержания копий данных на резервной инфраструктуре. Например, при асинхронной репликации возникает риск потери последних изменений, еще не переданных на другую площадку. Нарушение связи между дата-центрами также может потребовать определения площадки, которая продолжит обслуживать запросы, чтобы избежать расхождения данных.

Децентрализованная архитектура YADRO TATLIN.OBJECT позволяет объединять в единую систему хранения две и более независимые площадки. При этом использование трех и более дата-центров обеспечивает сохранение географической избыточности даже при выходе из строя одного из них. В отличие от схем с жестким разделением инфраструктуры на основную и резервную, TATLIN.OBJECT позволяет распределять нагрузку и копии данных между несколькими дата-центрами. Благодаря этому при выходе из строя отдельного дата-центра оставшиеся узлы могут продолжать работу с данными и принимать новые в соответствии с заданными условиями хранения.

Для согласования единой конфигурации распределенной системы хранения TATLIN.OBJECT использует технологию блокчейн, позволяющую синхронизировать изменения настроек между географически распределенными площадками без централизованной базы данных. Даже если часть узлов теряет возможность участвовать в согласовании изменений, они продолжают обрабатывать запросы к данным, хотя создание новых структур хранения и редактирование конфигурации системы могут быть временно ограничены.

Размещение данных регулируется политиками хранения на уровне бакетов — логических контейнеров для объектов. Эти политики определяют количество копий данных, площадки их размещения, способ репликации (синхронный, асинхронный или адаптивный) и условия подтверждения записи. При выходе из строя отдельных площадок система обновляет информацию о доступных узлах и восполняет недостающие копии данных в соответствии с заданными правилами размещения.

Отдельный сценарий — нарушение связи между работающими дата-центрами. В традиционных распределенных системах такая ситуация может привести к split-brain — состоянию, при котором изолированные части инфраструктуры продолжают работать независимо, а изменения данных расходятся между ними. Архитектура TATLIN.OBJECT позволяет сохранять доступность данных и управлять их согласованностью при подобных сбоях. Каждый узел способен самостоятельно обслуживать запросы к хранящимся на нем объектам. Даже если площадки оказываются изолированы друг от друга, они могут продолжать чтение доступных данных и при соответствующих настройках принимать новые. После восстановления связи данные, записанные в период изоляции, синхронизируются между площадками в соответствии с заданными политиками хранения.

«Для бизнеса критически важна не только сохранность данных, но и возможность продолжать работу с ними при инфраструктурных сбоях. Традиционные подходы к резервированию позволяют снизить риски, однако устойчивость системы во многом определяется тем, насколько она зависит от отдельных площадок. В TATLIN.OBJECT мы реализовали архитектуру, в которой катастрофоустойчивость обеспечивается распределенной работой независимых узлов хранения. Это позволяет организациям снижать зависимость от конкретных дата-центров и сохранять доступность данных даже при серьезных нарушениях в работе инфраструктуры», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД TATLIN.

На протяжении трех лет заказчики успешно используют TATLIN.OBJECT в конфигурациях с географическим распределением узлов. Система в этом исполнении также поддерживает работу ряда внутренних сервисов YADRO. Основная цель таких решений — обеспечить доступность данных и непрерывность бизнеса при аварии или потере одной или нескольких площадок. Кроме того, компании используют этот подход для размещения данных ближе к конечным пользователям — в том числе при организации сетей доставки контента (Content Delivery Network, CDN). Гибко настраиваемая система политик репликации поддерживает синхронные, асинхронные и гибридные сценарии. Это позволяет комбинировать узлы как внутри одного города — для минимизации задержек; так и в разных регионах — для катастрофоустойчивости и непрерывности бизнеса.

На фоне растущего спроса на географически распределенную ИТ-инфраструктуру, способную поддерживать непрерывность бизнес-процессов, TATLIN.OBJECT предлагает организациям решение для построения масштабируемых систем хранения данных, которые продолжают работать даже при сбоях отдельных площадок. Узнать подробнее о возможностях TATLIN.OBJECT и получить консультацию по продукту можно на сайте YADRO.