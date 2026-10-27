Wi-Fi заработал на хабаровской набережной

МТС совместно с правительством Хабаровского края обеспечила Wi-Fi главную пешеходную и прогулочную зону в историческом центре Хабаровска. Это самая масштабная зона бесплатного беспроводного интернета в регионе. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов связи через авторизацию по номеру телефона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС разместили оборудование таким образом, чтобы бесплатный интернет полностью покрывал территорию от Речного вокзала до территории стадиона Ленина. Для реализации проекта развернули 31 точку доступа. В зону действия Wi-Fi вошли набережная адмирала Невельского (прогулочная зона вдоль Амура) и вся территория парка имени Муравьева-Амурского. Чтобы не нарушать архитектурный облик, инженеры МТС отказались от дополнительных сооружений, интегрировав оборудование в инфраструктуру. Это позволило избежать дополнительных опор. Инженеры также продумали схему подключения так, чтобы сократить количество видимых проводов, сохраняя привычный вид любимого места отдыха.

«Набережная Невельского и парк Муравьева-Амурского — визитная карточка Хабаровска, и для нас было принципиально сделать так, чтобы цифровая инфраструктура не спорила с их обликом. Именно поэтому мы отказались от новых сооружений и разместили оборудование на световых опорах. При этом по емкости заложили запас: сеть выдержит пиковые нагрузки во время городских праздников и массовых мероприятий, когда здесь одновременно находятся тысячи людей. Условия у Амура суровые — влажность, ветер, перепады температур, поэтому оборудование защищено и рассчитано на работу круглый год», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Для подключения необходимо выбрать на своем устройстве сеть KhabKrai-27 и пройти простую идентификацию по номеру телефона.

«Запуск Wi-Fi на хабаровской набережной — важный элемент создания комфортной и современной территории для жителей и гостей краевой столицы. Мы расширяем сеть публичных точек доступа, связывая единой цифровой инфраструктурой ключевые общественные пространства Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Принципиально важно, что при реализации таких проектов мы не только обеспечиваем повсеместный доступ к интернету, но и сохраняем исторический облик знаковых мест, интегрируя оборудование в существующую городскую инфраструктуру», — отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.

Запуск сети бесплатного Wi-Fi на набережной Хабаровска стал последним этапом проекта МТС и правительства Хабаровского края в 2026 г. по развитию публичных Wi-Fi зон в регионе. Ранее зоны бесплатного интернета стали доступны на площади имени Ленина в Хабаровске, а также на набережной Первостроителей в Комсомольске-на-Амуре.