VK запускает обучающую площадку для специалистов диджитал-продвижения

VK сообщила о запуске обучающей площадки для специалистов диджитал-продвижения. «Академия VK Рекламы», платформа с обучающими онлайн-курсами, где начинающие и опытные специалисты по онлайн-продвижению смогут бесплатно освоить новые навыки, усилить экспертизу и изучить все особенности рекламы и развития на площадках VK.

В программах «Академии VK Рекламы» в качестве преподавателей и лекторов примут участие профильные эксперты VK и другие топовые спикеры рекламного рынка. Курсы бесплатны для всех желающих и включают лекции, разбор актуальных рыночных кейсов и практические домашние задания.

Онлайн-курсы рассчитаны на специалистов с разным уровнем подготовки и экспертизы. Начинающие смогут разобраться с основами онлайн-продвижения в «VK Рекламе», опытным пользователям курсы помогут освежить знания и познакомиться с новыми инструментами «VK Рекламы». По результатам прохождения курса обучающиеся смогут дополнить свое портфолио реальными кейсами и присоединиться к профессиональному сообществу.

Методическим партнером проекта выступает VK Education. На данный момент в академии доступна программа «VK Реклама для начинающих таргетологов» и «Таргетолог VK Рекламы», далее на платформе будут появляться новые программы по SMM, созданию продающих креативов и другие курсы.