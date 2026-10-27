Разделы

Бизнес Законодательство Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Ventra Go! успешно прошла аудит ФНС в рамках эксперимента по обелению рынка предоставления персонала

Ventra Go!, цифровая платформа гибкой занятости, успешно прошла аудит в рамках эксперимента Федеральной налоговой службы России по обелению отрасли предоставления персонала. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go!.

Платформа объединяет более 2 млн исполнителей и сотрудничает с более чем 350 компаниями-клиентами. В ходе аудита ФНС оценивала модель взаимодействия заказчиков и самозанятых исполнителей через платформу — от формирования и самостоятельного выбора заданий до подтверждения оказанных услуг, проведения расчетов и оформления чеков.

Эксперимент проводится в соответствии с приказом ФНС России от 18 июня 2026 года № ЕД-1-22/404@ и направлен на повышение прозрачности отрасли, предупреждение налоговых рисков и совершенствование взаимодействия участников рынка.

В ходе аудита ФНС оценивала ключевые механизмы работы Ventra Go!

Формирование заданий. Заказчик размещает конкретное задание с заранее определенными условиями, содержанием, объемом услуг, сроками, местом выполнения и стоимостью.

Самостоятельность исполнителей. Исполнитель самостоятельно выбирает доступные задания. Модель платформы не предусматривает назначения заказчиком конкретного человека или обязательного закрепления исполнителей за объектами.

Подтверждение оказанных услуг. Платформа фиксирует факт выполнения задания и подтверждение результата в соответствии с опубликованными условиями.

Прозрачность расчетов. Вознаграждения и чеки привязаны к конкретным заданиям и конечным заказчикам. История операций сохраняется в цифровом контуре платформы.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Идентификация и контроль. Проводятся обязательная идентификация исполнителей, проверка статуса плательщика налога на профессиональный доход и контроль установленных ограничений в рамках платформы.

Автоматическая уплата налогов. Ventra Go! позволяет автоматически уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) за исполнителей.

По результатам проведенной проверки Ventra Go! успешно прошла аудит в рамках эксперимента ФНС. Проверка охватывала основные процессы цифрового взаимодействия заказчиков и исполнителей, включая размещение заданий, подтверждение оказанных услуг, проведение расчетов и формирование чеков.

Для компаний-клиентов это дополнительное подтверждение прозрачности модели работы Ventra Go!. Платформа обеспечивает цифровое сопровождение всех основных этапов взаимодействия с исполнителями, документирование оказанных услуг и контроль расчетов.

Реализованные механизмы помогают заказчикам выстраивать работу с самозанятыми исполнителями с учетом требований законодательства, снижать налоговые и регуляторные риски, а также сокращать административную нагрузку на собственные команды.

«Прохождение аудита ФНС — важный этап для Ventra Go! и всего рынка гибкой занятости. Мы последовательно развиваем технологическую инфраструктуру платформы, чтобы помогать бизнесу закрывать потребность во временном персонале и снижать регуляторные риски. Сегодня бизнесу важно не только оперативно привлекать исполнителей, но и быть уверенным в прозрачности всех процессов — от создания задания до проведения расчетов. Мы рассматриваем развитие регулирования как необходимый шаг к формированию единых и понятных правил работы для всех участников рынка», — Екатерина Карабанова, основатель платформы Ventra Go!.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

Наличие VPN стало доводом для отправки в СИЗО

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Банки восстали против антифрода. Новые меры борьбы с мошенниками оставят их без персональных данных россиян

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Россияне не смогут самостоятельно защищать свои цифровые права

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще