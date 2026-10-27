Ventra Go! успешно прошла аудит ФНС в рамках эксперимента по обелению рынка предоставления персонала

Ventra Go!, цифровая платформа гибкой занятости, успешно прошла аудит в рамках эксперимента Федеральной налоговой службы России по обелению отрасли предоставления персонала. Об этом CNews сообщили представители Ventra Go!.

Платформа объединяет более 2 млн исполнителей и сотрудничает с более чем 350 компаниями-клиентами. В ходе аудита ФНС оценивала модель взаимодействия заказчиков и самозанятых исполнителей через платформу — от формирования и самостоятельного выбора заданий до подтверждения оказанных услуг, проведения расчетов и оформления чеков.

Эксперимент проводится в соответствии с приказом ФНС России от 18 июня 2026 года № ЕД-1-22/404@ и направлен на повышение прозрачности отрасли, предупреждение налоговых рисков и совершенствование взаимодействия участников рынка.

В ходе аудита ФНС оценивала ключевые механизмы работы Ventra Go!

Формирование заданий. Заказчик размещает конкретное задание с заранее определенными условиями, содержанием, объемом услуг, сроками, местом выполнения и стоимостью.

Самостоятельность исполнителей. Исполнитель самостоятельно выбирает доступные задания. Модель платформы не предусматривает назначения заказчиком конкретного человека или обязательного закрепления исполнителей за объектами.

Подтверждение оказанных услуг. Платформа фиксирует факт выполнения задания и подтверждение результата в соответствии с опубликованными условиями.

Прозрачность расчетов. Вознаграждения и чеки привязаны к конкретным заданиям и конечным заказчикам. История операций сохраняется в цифровом контуре платформы.

Идентификация и контроль. Проводятся обязательная идентификация исполнителей, проверка статуса плательщика налога на профессиональный доход и контроль установленных ограничений в рамках платформы.

Автоматическая уплата налогов. Ventra Go! позволяет автоматически уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) за исполнителей.

По результатам проведенной проверки Ventra Go! успешно прошла аудит в рамках эксперимента ФНС. Проверка охватывала основные процессы цифрового взаимодействия заказчиков и исполнителей, включая размещение заданий, подтверждение оказанных услуг, проведение расчетов и формирование чеков.

Для компаний-клиентов это дополнительное подтверждение прозрачности модели работы Ventra Go!. Платформа обеспечивает цифровое сопровождение всех основных этапов взаимодействия с исполнителями, документирование оказанных услуг и контроль расчетов.

Реализованные механизмы помогают заказчикам выстраивать работу с самозанятыми исполнителями с учетом требований законодательства, снижать налоговые и регуляторные риски, а также сокращать административную нагрузку на собственные команды.

«Прохождение аудита ФНС — важный этап для Ventra Go! и всего рынка гибкой занятости. Мы последовательно развиваем технологическую инфраструктуру платформы, чтобы помогать бизнесу закрывать потребность во временном персонале и снижать регуляторные риски. Сегодня бизнесу важно не только оперативно привлекать исполнителей, но и быть уверенным в прозрачности всех процессов — от создания задания до проведения расчетов. Мы рассматриваем развитие регулирования как необходимый шаг к формированию единых и понятных правил работы для всех участников рынка», — Екатерина Карабанова, основатель платформы Ventra Go!.