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В сотрудничестве с малой технологической компанией на «Сибстекле» создали универсальную MES-платформу

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло»), производитель тарного стекла, утилизатор отходов стекла, осуществило цифровую трансформацию производства стеклотары. Об этом CNews сообщили представители «Сибстекла».

Цифровая система в режиме реального времени с помощью ИИ и средств технического зрения собирает и анализирует данные с основных этапов изготовления стеклотары с целью снижения потерь и роста ключевых показателей завода.

«Цифровизация производства, импортозамещение, внедрение технологий искусственного интеллекта – приоритеты нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. – ИT и телеком-сектор формируют 4 % ВРП Новосибирской области. Министерство выстраивает отношения между ИT-отраслью и промышленными предприятиями для внедрения региональных разработок в реальный сектор экономики. Сегодня мы увидели один из таких примеров. Практические результаты, достигнутые с участием новосибирских разработчиков, – важный шаг в цифровизации производства и тиражировании успешного опыта».

«Программно-аппаратный комплекс (ПАК) – импортозамещающее решение, созданное на «Сибстекле» совместно с новосибирской компанией «ГлассТех» – позволяет нам более эффективно управлять производственными процессами. ПАК обеспечивает связь «горячего» и «холодного» участков. Операторам стеклоформующих машин сразу доступна информация о количестве и типах дефектов, полученная на стадии контроля качества стеклотары. Они могут оперативно устранить причины брака, откорректировав параметры формования изделий, – сказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. – Объективную картину видят и специалисты, и руководители».

По его словам, располагая теми же ресурсами и мощностями, за счет цифровизации в стекольных комплексах увеличили время продуктивной работы линий, в том числе, благодаря более точному планированию их загрузки и сокращению простоев при переналадке для смены ассортимента. По прогнозам, выпуск стеклотары за два года может вырасти на 10 %. Только за последние полгода в рамках проекта было сэкономлено более 12 млн рублей, причем инвестиции составили 33 млн – в финансировании принял участие Государственный Фонд развития промышленности Новосибирской области, предоставивший «Сибстеклу» льготный заем.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«В сотрудничестве с малой технологической компанией на «Сибстекле» создали универсальную MES-платформу, архитектура которой адаптируется к специфике любых непрерывных производств – от металлургии до пищевой промышленности, – сказал Антон Мор. – Алгоритмы мониторинга оборудования и сквозного учета готовой продукции применимы везде, где важна высокая скорость потока и моментальная реакция на инциденты».

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