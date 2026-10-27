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В Липецкой области стали чаще пользоваться современными смартфонами

В регионе выросло число владельцев устройств с поддержкой 5G. За последний год количество таких смартфонов в сети «МегаФона» увеличилось на 26%. Новинки активно осваивают не только в областном центре, но и в отдаленных районах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наибольший прирост аналитики оператора зафиксировали в Данковском и Лев-Толстовском районах, где число владельцев 5Gсмартфонов за 12 месяцев увеличилось на 34% и 33% соответственно. В Липецком районе, который граничит с областным центром, количество таких гаджетов выросло на 27%, в Грязинском районе — на 25%.

В Липецкой области, как и в целом по стране, чаще всего гаджетами с поддержкой сети пятого поколения пользуются жители от 35 до 44 лет— на них приходится около трети таких устройств. Чуть меньше приходится на возрастную группу от 45 до 54 лет с показателем 22%, а у абонентов от 25 до 34 лет сосредоточен 21% девайсов.

«Липецкая область – инвестиционно-привлекательный регион, здесь работают специалисты и предприниматели, по роду своей деятельности часто выезжающие в Москву и другие крупные субъекты. Естественно, что интерес к новым технологиям растет. Массовое развертывание сетей пятого поколения — задача ближайшего будущего, а в настоящее время мы расширяем территорию покрытия самого востребованного поколения связи — 4G. С начала года в Липецкой области наши инженеры обновили около 70 базовых станций, в том числе, на железнодорожной станции Дрязги, на трассах ЛипецкУсмань и Хлевное — Тербуны, в Задонске, в селах Донское, Подгорное и Введенка, в поселке Добринка и городе Грязи», — сказал технический руководитель «МегаФона» в Липецкой области Андрей Сперанский.

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