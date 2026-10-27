В «Банке данных цифровых карт и ДЗЗ» обеспечивается защита от уязвимостей PHP2Shell

В КБ «Панорама» разработан «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» версии 9.11.0. В программе добавлена поддержка безопасной версии PHP 8.5.12. В ней закрыты критические уязвимости CVE-2026-109618 и CVE-2026-109619, известные под общим названием PHP2Shell и допускающие удаленное выполнение кода без аутентификации. Новая версия включает ряд усовершенствований механизмов контроля метаданных, управления наборами данных и администрирования Банка данных. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Повышение защищенности программного комплекса способствует обеспечению устойчивой работы фондов пространственных данных, сохранению информационных ресурсов и поддержанию целостности метаданных. Это особенно важно для информационных систем, доступных через ведомственные и межведомственные сети, а также при организации доступа к пространственным данным внешним пользователям. Новая версия создает дополнительные условия для безопасной эксплуатации Банка данных в составе информационной инфраструктуры федерального и регионального уровней.

Усилен контроль метаданных. При открытии формы редактирования выполняется проверка значений полей. При обнаружении недопустимых значений пользователь получает соответствующее сообщение. Повторная проверка проводится при сохранении изменений, что позволяет своевременно выявлять ошибки и повышать качество метаданных.

Добавлены сведения об утверждении метаданных. В состав метаданных включены поля «Дата утверждения» и «Пользователь, который утвердил запись». При утверждении записи значения полей заполняются автоматически. Для ранее согласованных записей предусмотрено заполнение на основании даты редактирования либо даты создания записи метаданных.

Расширены средства редактирования габаритов наборов данных. Добавлена возможность корректировки координат габаритов, если они не были заполнены автоматически либо содержат нулевые значения. При редактировании и утверждении метаданных обеспечивается автоматическое создание и обновление файла meta.xml. Обновление затрагивает только сведения о габаритах наборов данных.

Улучшена работа с мобильным интерфейсом. При вертикальном расположении панелей добавлена возможность сворачивания в строку панели дерева данных, таблицы и панели карты. Это повышает удобство работы с интерфейсом на устройствах с ограниченным размером экрана.

«Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на ГИС «Сервере» и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE. Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE), так и из настольных приложений (ГИС «Панорама», ГИС «Оператор»). Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий.

Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, Ubuntu, «Ред ОС», MS Windows и других) и архитектур (Intel, «Эльбрус», «Байкал»). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862.

На портале «Банк пространственных данных» демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов РФ, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 470 векторных карт и 6,7 тыс. матричных данных общим объемом более 100 Гб. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией.

Новая версия программы доступна на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».