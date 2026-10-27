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«Телфин» и HelpDeskEddy объединяют сервисы и повышают уровень обслуживания клиентов

Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» совместно с компанией «Эдди Сервис» завершили интеграцию АТС «Телфин.Офис» с российской платформой HelpDeskEddy. Объединение возможностей двух программных продуктов позволяет создать единую экосистему коммуникаций. Теперь операторы и сотрудники службы поддержки могут управлять звонками и обращениями из одного интерфейса, исключая потерю данных и необходимость переключения между множеством окон. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

HelpDeskEddy — это современная российская платформа, которая автоматизирует учет обращений для клиентских служб, а также для внутренних подразделений (ИТ, бухгалтерия, HR, АХО). Система собирает сообщения из всех удобных для клиента каналов, преобразует их в структурированные заявки и обеспечивает контроль сроков исполнения.

Виртуальная АТС «Телфин.Офис» в связке с HelpDeskEddy открывают широкий спектр инструментов для оптимизации работы персонала. Сотрудники получают возможность вести бесшовные коммуникации, совершая звонки напрямую из интерфейса helpdesk-системы всего в два клика. Процесс автоматизации данных позволяет мгновенно создавать контакты с полной информацией о вызове и автоматически формировать карточки клиентов при любых входящих или исходящих звонках.

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Для обеспечения контроля качества обслуживания предусмотрен прямой доступ сотрудников к статистике и возможность прослушивания записей разговоров непосредственно в карточке клиента внутри системы. Кроме того, интеграция бизнес-приложений минимизирует риск потери обращений благодаря функции автоматического создания заявок при пропущенных вызовах.

«Клиенты все чаще звонят и пишут в разные каналы, и важно, чтобы ни один запрос не потерялось, — сказал Илья Молий, руководитель отдела продаж HelpDeskEddy. — Интеграция с "Телфин.Офис“ превращает все звонки в заявки с записью разговора и историей общения с клиентом. Оператору не нужно ничего переносить вручную, а руководитель видит, как обработано каждое обращение».

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