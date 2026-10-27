«TDMS Фарватер 26.0»: новые возможности для управления проектами и документацией

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, представила «TDMS Фарватер 26.0» — новую версию системы технического документооборота и управления проектированием. Обновление расширяет возможности подготовки документации к экспертизе, совершенствует механизмы согласования заданий и усиливает контроль изменений на разных этапах проектирования.

«TDMS Фарватер» предназначен для организации совместной работы специалистов в единой цифровой среде. Функциональность системы охватывает распределение задач, ведение электронного архива, календарное и ресурсное планирование. Решение поддерживает как традиционные технологии проектирования, так и применение информационного моделирования (BIM/ТИМ).

Новая версия «TDMS Фарватер» ориентирована на повышение эффективности работы проектных организаций. Обновления затронули ключевые этапы технического документооборота — от подготовки материалов к экспертизе до контроля внесения изменений. Благодаря автоматизации отдельных операций специалисты могут тратить меньше времени на рутинные действия, уделяя больше внимания решению проектных задач.

Одно из важных направлений развития «TDMS Фарватер 26.0» — совершенствование инструментов подготовки проектной документации в соответствии с требованиями Минстроя России.

Реализовано формирование пояснительной записки в формате XML по схеме Минстроя версии 01.07. Также появилась возможность создавать документ «Задание на проектирование» в XML по схеме версии 01.01.

Дополнительные изменения затронули работу с ведомостями объемов работ. Теперь система проверяет правильность их заполнения, поддерживает автоматическое заполнение строк и позволяет задавать набор ссылочных файлов.

Эти инструменты помогают своевременно выявлять неточности, сокращают объем ручного ввода данных и облегчают дальнейшую работу с ведомостями.

При работе над комплексными проектами важную роль играет взаимодействие смежных подразделений. Передача заданий, согласование решений и своевременное информирование специалистов требуют четкой организации процессов.

В «TDMS Фарватер 26.0» для этих задач предусмотрен новый инструмент — «Лист доведения». Он добавлен в документ-задание и позволяет уведомлять заинтересованных сотрудников о его содержании.

После завершения согласования задание передаётся автоматически, что исключает необходимость выполнения этой операции вручную.

Усовершенствованы и возможности коллективной работы. Теперь файл из карточки проектного документа можно открыть в режиме просмотра, даже если он находится на редактировании у другого пользователя.

В «TDMS Фарватер 26.0» появилась возможность согласовывать разрешения на внесение изменений. Главный инженер проекта (ГИП), главный архитектор проекта (ГАП) или назначенный помощник получают уведомления о действиях с соответствующими разрешениями. Это позволяет контролировать процесс и своевременно реагировать на изменения.

Обновлен механизм уведомлений о нормоконтроле. Теперь информация о его прохождении по отдельным частям проекта направляется ГИПу или ГАПу, их помощникам и руководителям отделов. Таким образом, специалисты получают сведения о результатах проверки непосредственно в системе и могут планировать дальнейшую работу с документацией.

Помимо развития основных механизмов управления проектами, в «TDMS Фарватер 26.0» реализован ряд доработок, упрощающих повседневную работу специалистов.

Быстрый доступ к исходным данным. Теперь можно напрямую выгружать файлы исходно-разрешительной документации (ИРД), прикреплённые к проектным данным в качестве исходных материалов.

Редактирование комментариев. В карточках проектных документов появилась возможность изменять ранее сохраненные комментарии.

Актуальный список поручений. В разделе «Поручения и задачи (как замещающему)» больше не отображаются работы со статусами «Завершено» и «Принято». Сотрудникам больше не нужно вручную отфильтровывать выполненные задания, чтобы сосредоточиться на текущих.

Контроль отработки замечаний. Для пакетов замечаний к документам на рассмотрение предусмотрен статус «Отработано». Он позволяет отделять завершённые работы от тех, которые ещё требуют внимания.

Оптимизация работы с DWG-файлами. При открытии файлов *.dwg из nanoCAD после конвертации в PDF запускается один экземпляр программы вместо нескольких. Это избавляет пользователей от необходимости закрывать лишние окна и помогает рациональнее использовать ресурсы компьютера.

«Эффективность проектной организации во многом зависит от того, насколько слаженно выстроены внутренние процессы. Даже небольшие операции, которые специалисты ежедневно выполняют вручную, в масштабах крупного проекта могут занимать значительное время. Ценность «TDMS Фарватер» заключается не только в широких функциональных возможностях, но и в том, что система помогает упорядочить работу с проектной документацией и сделать выполнение повседневных задач более удобным. Для проектных организаций это особенно важно: чем понятнее и прозрачнее внутренние процессы, тем проще координировать работу специалистов и контролировать ход проектирования», — отметил Михаил Курчатов, руководитель группы технического документооборота компании «Нанософт».

«TDMS Фарватер 26.0» уже доступен пользователям. Оценить возможности системы можно бесплатно: пробная версия предоставляет доступ к полному функционалу на 30 дней.