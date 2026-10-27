Solar JSOC: в 2026 году из-за ИИ хакеры побили рекорд 2022 по количеству атак

В январе-сентябре 2026 г. злоумышленники провели против России на 38% больше кибератак относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в III квартале специалисты выявили 14,3 тыс. инцидентов, что на 28% больше предыдущего рекорда, зафиксированного в III квартале 2022 г. Одной из главных причин перечисленных изменений стало распространение ИИ-инструментов: новая технология позволила злоумышленникам быстрее писать вредоносный код и применять его в атаках, а ИБ-специалисты с ее помощью стали выявлять больше инцидентов. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Солар».

В указанный период Solar JSOC зафиксировал 31,7 тыс. атак (инцидентов, подтвержденных заказчиком), что на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом динамика в течение года была неравномерной: после снижения числа инцидентов во II квартале в III произошел резкий рост. Тогда специалисты «Солара» зарегистрировали рекордные 14,3 тыс. подтвержденных инцидентов, то есть почти половину от всех.

Изменился и характер выявляемых инцидентов. Доля сетевых атак и разведки – действий, с помощью которых злоумышленники изучают доступные извне системы и ищут потенциальные точки проникновения, – выросла с 9% за январь-сентябрь 2025 г. до 19% за тот же период 2026 г. Такой рост может указывать на подготовку к более сложным операциям, последствия которых проявятся позднее. Вместе с тем на увеличение числа подобных инцидентов могли повлиять автоматизация поиска уязвимостей с помощью ИИ и изменения в защите компаний: когда известные уязвимости устраняются, атакующие вынуждены искать другие способы проникновения, что сказывается на статистике.

Наиболее распространенным типом инцидентов остается заражение вредоносным ПО. Его доля выросла за год на 6 п.п. – с 49 до 55%. Распространению таких атак способствует модель Malware-as-a-Service, при которой готовые вредоносные инструменты предоставляются другим злоумышленникам как сервис. Использование больших языковых моделей также упрощает разработку и применение вредоносных программ.

Отраслевая структура критичных инцидентов (события, которые сам заказчик Solar JSOC оценил как опасные для собственной инфраструктуры) также изменилась. В январе-сентябре 2026 г. в расчете на одну организацию наибольшие показатели зафиксированы в торговле (2153 события), пищевой промышленности (1998), добывающей промышленности (1857), финансовом секторе и страховании (1689), а также телекоммуникациях (1369). По оценке экспертов, повышенный интерес к этим сегментам может быть связан с геополитическими факторами и стратегической значимостью организаций. Крупные предприятия обладают обширной цифровой инфраструктурой, а нарушение их работы потенциально способно повлиять на связанные с ними компании и отрасли.

«ИИ помогает атакующим быстрее выполнять отдельные этапы атаки и масштабировать повторяющиеся операции. Одновременно развитие средств обнаружения позволяет защитникам видеть больше опасной активности, поэтому весь рост выявленных инцидентов нельзя объяснять только применением ИИ. Мы ожидаем, что ИИ будет усиливать общий фон киберугроз: он снижает порог входа для менее опытных злоумышленников, ускоряет разведку и подготовку атак. В таких условиях выигрывают компании, которые выстроили непрерывный мониторинг, умеют быстро отделять критичные сигналы от шума и имеют понятный сценарий реагирования. Быстро развернуть соответствующий стек защитных сервисов может помочь подключение внешнего SOC (центра мониторинга и реагирования на киберугрозы) вроде JSOC ONE, который мы недавно запустили», – сказал директор по развитию сервисного портфеля ГК «Солар» Дмитрий Иванов.