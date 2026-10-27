Smart Engines добавила интерактивные подсказки в систему удаленной идентификации граждан СНГ

Удаленная идентификация граждан стран СНГ – от открытия банковских счетов до регистрации в онлайн-сервисах – стала проще, быстрее и понятнее. Российская компания Smart Engines внедрила в обновленную версию Smart ID Engine 2.10 автоматический контроль читаемости полей в документах Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и других стран. Искусственный интеллект в реальном времени обнаруживает блики, перекрытия пальцами и другие помехи при съемке документов и понятным языком объясняет, как их устранить. Это позволит добросовестным пользователям быстрее подтверждать личность и получать необходимые услуги, а мошенникам – существенно усложнит попытки обойти проверку.

При удаленном открытии банковского счета, оформлении финансовых продуктов и получении цифровых услуг пользователи самостоятельно предъявляют документы в камеру смартфона или компьютера. Однако случайно закрытая пальцем фотография, блик или обрезанный край документа могут помешать проверке. Этим могут воспользоваться и мошенники, намеренно скрывая отдельные реквизиты, чтобы затруднить идентификацию.

Усовершенствованная технология Smart Engines анализирует качество предъявления документа непосредственно во время съемки. Если что-то мешает проверке, ИИ дает конкретную подсказку: убрать палец с фотографии, изменить угол наклона, переместить документ в кадр или показать нужную страницу – например, разворот с регистрацией. Пользователь может сразу исправить ошибку, не дожидаясь отказа и не повторяя процедуру с самого начала.

В обновленной версии Smart ID Engine 2.10 интерактивные подсказки стали доступны при проверке паспортов, водительских удостоверений и ID-карт Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран СНГ. Для российских документов Smart Engines также расширила возможности автоматического контроля читаемости: теперь технология охватывает не только паспорта и водительские удостоверения, но и свидетельства о рождении, СНИЛС, ИНН, документы воинского учета и другие виды. Это позволяет компаниям выстроить единый процесс дистанционного обслуживания клиентов из России и других государств.

Решение интегрируется в мобильные и веб-приложения, позволяя проводить проверку личности непосредственно на устройстве пользователя. Все вычисления выполняются локально, без передачи персональных данных в сторонние облачные сервисы.

Новая функциональность доступна в составе Smart ID Engine 2.10 – мультиплатформенного решения для распознавания паспортов и других удостоверяющих личность документов РФ, стран СНГ, БРИКС и других государств мира. Программный продукт входит в Единый реестр российского ПО и относится к классу систем искусственного интеллекта.