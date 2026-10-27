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Sitronics Group помогла «Парк Телеком» исполнить госконтракт на поставку серверных платформ

Российская ИТ-компания Sitronics Group и дистрибьютор «Парк Телеком» объединили усилия для исполнения госконтракта на поставку высокопроизводительных серверных мощностей корпоративного класса. В числе ключевых требований к решениям заказчик обозначил обеспечение высокой надежности, совместимость с российским программным обеспечением, высокую скорость обработки данных и транзакций, большой объем быстрой памяти. Об этом CNews сообщил представитель Sitronics Group.

«Госорганы работают с государственными информационными системами, критическими базами данных. Поэтому для надежного ИТ-контура чаще всего решения комбинируются, для обеспечения определенной функциональности требуется сервер с конкретной конфигурацией. В рамках данного контракта для построения защищенного ИТ-периметра и хранения больших массивов данных мы поставили серверы, укомплектованные высокопроизводительными GPU A100, чтобы значительно ускорять задачи. Кроме того, поставленные серверы отличаются высокой пропускной способностью с поддержкой смешанных форматов вычислений. В целом они подходят под широкий спектр задач, в том числе позволяют настраивать ИИ и автоматизировать рутину», – сказал директор департамента локализации аппаратных решений Sitronics Group Олег Лазутин.

Корпус серверов форм-фактора 2U подходит для установки в стандартную 19-дюймовую серверную стойку, суммарно платформа имеет 56 ядер и 112 потоков. Конфигурация включает SSD-накопители высокого класса (ВКИ) с интерфейсом SAS, SATA или NVMe. Процессоры поддерживают 8-канальную память DDR4-3200. Общий объем зависит от комплектации, но архитектура позволяет масштабировать RAM до нескольких терабайт.

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«Экспертиза «Парк Телеком» и многолетний опыт Sitronics Group позволили оперативно обеспечить поставку высокотехнологичного оборудования в рамках довольно жестких требований контракта. Благодаря тесному взаимодействию удалось предложить заказчику сбалансированную конфигурацию серверных решений, которая гарантирует не только производительность под ИИ-задачи, но и полную совместимость с российским ПО», – отметил генеральный директор «Парк Телеком» Алексей Стряпчий.

Ранее Sitronics Group и дистрибьютор договорились о реализации совместных проектов по оснащению серверным оборудованием крупных государственных и корпоративных заказчиков. Sitronics Group разработала и планирует мелкосерийный выпуск серверов линейки SIT SRE на базе микропроцессоров «Эльбрус-16С», предназначенных для построения защищенных узлов критической информационной инфраструктуры, высокопроизводительных вычислений, виртуализации и анализа больших данных.

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