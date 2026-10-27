«Ситилинк» расширяет сеть пунктов выдачи заказов: новый партнер — «Курьер Сервис Экспресс»

Федеральный онлайн‑ритейлер «Ситилинк» объявляет о партнерстве с логистическим оператором «Курьер Сервис Экспресс» (КСЭ). Благодаря сотрудничеству сеть пунктов выдачи заказов «Ситилинка» пополнится более чем 500 новыми уникальными точками по всей России — это сделает товары еще доступнее для покупателей в разных регионах страны. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Уже этой осенью планируется подключение ПВЗ в крупных городах: Москве, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле, Уфе и Самаре. Расширение географии позволит клиентам комфортно забирать заказы в ближайшем к дому пункте выдачи, а само партнерство обеспечит следующие преимущества: сокращение сроков доставки в среднем на 20% за счет оптимизации последней мили; расширение доступных временных интервалов для получения заказа; повышение сохранности грузов за счет специализированной упаковки.

Клиентский путь остается простым и привычным: заказ оформляется на сайте или в мобильном приложении «Ситилинка», без сторонних сервисов — все этапы проходят внутри экосистемы ритейлера. Оплатить покупку можно как заранее на сайте «Ситилинка», так и при получении в пункте выдачи КСЭ. Как только заказ поступит в пункт выдачи, клиент получит SMS-уведомление и сможет забрать покупку в удобное время.

Ключевым фактором при выборе КСЭ в качестве логистического партнера стала его глубокая экспертиза в работе с B2C‑сегментом и высокотехнологичными грузами. Ресурсы и компетенции оператора полностью соответствуют высоким стандартам «Ситилинк» в части скорости и сохранности заказов, что делает данное сотрудничество стратегически выверенным решением.

Алексей Крупенин, руководитель отдела по продвижению интеграций «Ситилинка»: «Партнерство с «Курьер Сервис Экспресс» — важный шаг в развитии нашей логистической инфраструктуры. Мы последовательно работаем над тем, чтобы сделать получение заказов максимально удобным: расширяем сеть ПВЗ, повышаем их доступность и сохраняем привычный для клиента путь от выбора товара до получения покупки. Новые точки позволят жителям еще большего числа городов быстро и комфортно забирать свои заказы рядом с домом».