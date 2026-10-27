Разделы

E-commerce
|

«Ситилинк» расширяет сеть пунктов выдачи заказов: новый партнер — «Курьер Сервис Экспресс»

Федеральный онлайн‑ритейлер «Ситилинк» объявляет о партнерстве с логистическим оператором «Курьер Сервис Экспресс» (КСЭ). Благодаря сотрудничеству сеть пунктов выдачи заказов «Ситилинка» пополнится более чем 500 новыми уникальными точками по всей России — это сделает товары еще доступнее для покупателей в разных регионах страны. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Уже этой осенью планируется подключение ПВЗ в крупных городах: Москве, Красноярске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ярославле, Уфе и Самаре. Расширение географии позволит клиентам комфортно забирать заказы в ближайшем к дому пункте выдачи, а само партнерство обеспечит следующие преимущества: сокращение сроков доставки в среднем на 20% за счет оптимизации последней мили; расширение доступных временных интервалов для получения заказа; повышение сохранности грузов за счет специализированной упаковки.

Клиентский путь остается простым и привычным: заказ оформляется на сайте или в мобильном приложении «Ситилинка», без сторонних сервисов — все этапы проходят внутри экосистемы ритейлера. Оплатить покупку можно как заранее на сайте «Ситилинка», так и при получении в пункте выдачи КСЭ. Как только заказ поступит в пункт выдачи, клиент получит SMS-уведомление и сможет забрать покупку в удобное время.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Ключевым фактором при выборе КСЭ в качестве логистического партнера стала его глубокая экспертиза в работе с B2C‑сегментом и высокотехнологичными грузами. Ресурсы и компетенции оператора полностью соответствуют высоким стандартам «Ситилинк» в части скорости и сохранности заказов, что делает данное сотрудничество стратегически выверенным решением.

Алексей Крупенин, руководитель отдела по продвижению интеграций «Ситилинка»: «Партнерство с «Курьер Сервис Экспресс» — важный шаг в развитии нашей логистической инфраструктуры. Мы последовательно работаем над тем, чтобы сделать получение заказов максимально удобным: расширяем сеть ПВЗ, повышаем их доступность и сохраняем привычный для клиента путь от выбора товара до получения покупки. Новые точки позволят жителям еще большего числа городов быстро и комфортно забирать свои заказы рядом с домом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Ozon потерял 30 миллиардов из-за атак украинских БПЛА

117 хостов под защитой: лидер нефтегазовой отрасли развернул крупнейший кластер с микросегментацией на базе zVirt SDN

Россияне не смогут самостоятельно защищать свои цифровые права

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

БПЛА ударили по кошелькам россиян. Под угрозой срыва масштабные распродажи на Wildberries и Ozon – товар сгорел, выбор ограничен

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще