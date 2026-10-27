Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Сеть от МТС появилась в Блинах и Красном Береге

МТС сообщает об улучшении качества голосовой связи и мобильного интернета LTE в Кунгурском районе Пермского края. Благодаря установке отечественных базовых станций «Иртея» высокоскоростной мобильный интернет от МТС и стабильная голосовая связь впервые появились в деревнях Блины и Красный Берег. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Российское телеком-оборудование позволит жителям деревень всегда оставаться на связи, делиться фото и видео с близкими, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами: оплачивать покупки через смартфон, обращаться к порталу госуслуг, смотреть фильмы в высоком качестве и общаться в мессенджерах.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Деревня Блины расположена в западной части Кунгурского района на реке Большой Бым и известна с 1776 г. как деревня Блинова. Согласно историческим данным и преданиям местных жителей, название происходит от фамилии ссыльного Блинова, поселенного на этих землях в тот период. Деревня Красный Берег получила свое современное название из-за обрывистого, хорошо заметного издалека берега старого русла реки Турки, откуда первые жители добывали глину для строительства. Развитие здесь телеком-инфраструктуры открывает новые возможности для людей и локального бизнеса: от удаленной работы и онлайн-образования до запуска интернет-торговли и сельского туризма.

«Рост потребления мобильного интернета требует от нас постоянного расширения покрытия и увеличения емкости сети. Высокоскоростная передача данных и стабильная голосовая связь являются базовой потребностью для жителей региона, включая малые населенные пункты. Инвестиции в телеком-инфраструктуру позволяют не только обеспечить качественный LTE сегодня, но и создать технический задел для повсеместного развития цифровых сервисов в Пермском крае, включая внедрение умных решений — от систем видеонаблюдения до установки умных датчиков, повышающих безопасность и комфорт жизни», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие задачи бизнес отдает чат-ботам и где ИИ пока не доверяют

В центре Москвы начались проблемы с мобильным интернетом. Они продлятся три дня

Сезонная выручка и высокие ставки: как ИТ-компаниям управлять ликвидностью

Слишком мало платите. Власти введут нижнюю границу абонентской платы для виртуальных сотовых операторов

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы

Россиян ждет «мобильное раскулачивание». Начинается массовая новая волна блокировок мобильных номеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще