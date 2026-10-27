Сеть от МТС появилась в Блинах и Красном Береге

МТС сообщает об улучшении качества голосовой связи и мобильного интернета LTE в Кунгурском районе Пермского края. Благодаря установке отечественных базовых станций «Иртея» высокоскоростной мобильный интернет от МТС и стабильная голосовая связь впервые появились в деревнях Блины и Красный Берег. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Российское телеком-оборудование позволит жителям деревень всегда оставаться на связи, делиться фото и видео с близкими, а также пользоваться привычными цифровыми сервисами: оплачивать покупки через смартфон, обращаться к порталу госуслуг, смотреть фильмы в высоком качестве и общаться в мессенджерах.

Деревня Блины расположена в западной части Кунгурского района на реке Большой Бым и известна с 1776 г. как деревня Блинова. Согласно историческим данным и преданиям местных жителей, название происходит от фамилии ссыльного Блинова, поселенного на этих землях в тот период. Деревня Красный Берег получила свое современное название из-за обрывистого, хорошо заметного издалека берега старого русла реки Турки, откуда первые жители добывали глину для строительства. Развитие здесь телеком-инфраструктуры открывает новые возможности для людей и локального бизнеса: от удаленной работы и онлайн-образования до запуска интернет-торговли и сельского туризма.

«Рост потребления мобильного интернета требует от нас постоянного расширения покрытия и увеличения емкости сети. Высокоскоростная передача данных и стабильная голосовая связь являются базовой потребностью для жителей региона, включая малые населенные пункты. Инвестиции в телеком-инфраструктуру позволяют не только обеспечить качественный LTE сегодня, но и создать технический задел для повсеместного развития цифровых сервисов в Пермском крае, включая внедрение умных решений — от систем видеонаблюдения до установки умных датчиков, повышающих безопасность и комфорт жизни», — сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.