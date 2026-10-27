Securitm выпустила бесплатный инструмент для штабных киберучений «Путь CISO»

Securitm выпустила «Путь CISO» - бесплатный браузерный инструмент для проведения штабных киберучений (tabletop). Участникам предстоит провести компанию через год киберинцидентов: распределить бюджет, подготовить защиту и сохранить доверие руководства. Об этом CNews сообщили представители Securitm.

В киберучениях бюджет и рабочее время команды ограничены, поэтому внедрить все защитные меры не получится. Игрокам придется выбирать, какие риски закрыть в первую очередь, а какие оставить на потом. Проверять эти решения будут учебные события: компрометация подрядчика, выгрузка данных инсайдером, звонок от поддельного генерального директора и атака шифровальщика.

Что доступно в киберучениях «Путь CISO»: семь различных сценариев продолжительностью от 45 минут до 2 часов 15 минут; 12 отраслевых моделей компаний и 30 защитных мер; командные штабные киберучения с восемью ролями (CISO, руководитель SOC, методолог ИБ, юрист, ИТ-директор, финансовый директор, PR и HR); Tabletop-сессии для нескольких команд с общим рейтингом; одиночный режим против ботов с шестью стратегиями; разбор решений и последствий после финала.

Основная задача инструмента - проведение командных штабных киберучений. У участников разные сведения об инциденте.. Специалистам ИБ, ИТ, юристам и финансистам нужно обменяться информацией и договориться о действиях. У каждой защитной меры учитываются цена, срок внедрения и расходы на содержание. Решения влияют на дальнейшие события, учебный ущерб и бюджет.

Если в компании один специалист по ИБ или участник хочет потренироваться самостоятельно, можно пройти сценарий в одиночном режиме против ботов.

Для первого знакомства предусмотрен сценарий «Экспресс», рассчитанный примерно на 45 минут. Штабные киберучения проходят в браузере без установки приложения.

Киберучения «Путь CISO» помогают тренировать взаимодействие подразделений и готовиться к учениям, но не заменяют мероприятия, предусмотренные нормативными требованиями.