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Securitm получил подтверждение ОАЦ и стал доступен для рынка Белоруссии

Платформа управления информационной безопасностью Securitm получила официальное подтверждение Оперативно-аналитического центра при Президенте Белоруссии (ОАЦ) о возможности легальной реализации программного обеспечения на территории страны. Это открывает белорусским организациям возможность использовать платформу для контроля соответствия национальным требованиям по защите информации. Об этом CNews сообщили представители Securitm.

Подтверждение ОАЦ снимает ключевой вопрос при выборе средств управления информационной безопасностью в Белоруссии. ОАЦ определяет требования к системам защиты информации, устанавливает порядок аттестации и координирует кибербезопасность в национальном сегменте сети. Именно на его позицию ориентируются аттестующие организации и проверяющие, поэтому наличие подтверждения регулятора напрямую влияет на правовую чистоту внедрения ИБ-инструмента.

Регуляторная среда в Белоруссии ужесточается

За последние годы требования к защите информации в республике заметно выросли. Для информационных систем, где обрабатывается информация ограниченного распространения, аттестация системы защиты проводится до ввода в эксплуатацию, а действующий аттестат остается обязательным условием обработки такой информации. За нарушение законодательства о персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 23.7 КоАП РБ.

Основу требований формируют несколько нормативных актов: закон № 455-З от 10.11.2008 «Об информации, информатизации и защите информации»; указ Президента № 196 от 16.04.2013 «О некоторых мерах по совершенствованию защиты информации»; приказ ОАЦ № 66 от 20.02.2020 (в действующей редакции Приказа ОАЦ № 98 от 27.05.2026) – требования к системам защиты информации, порядок технической и криптографической защиты, аттестации СЗИ; закон № 99-З от 07.05.2021 «О защите персональных данных».

При этом у многих организаций реальное состояние соответствия по-прежнему ведется в электронных таблицах, что затрудняет подготовку к аттестации и повышает риск замечаний со стороны регулятора.

Что предлагает платформа

Securitm относится к классу решений SGRC (Security Governance, Risk and Compliance) - управление информационной безопасностью, рисками и соответствием требованиям. Ключевые документы белорусского регулирования собраны в единую регуляторную базу платформы, что позволяет вести оценку соответствия наравне с российскими и международными требованиями.

По данным компании, работа с белорусским контуром дает организациям: готовность к аттестации в реальном времени - статус по каждому требованию виден без ручного сведения данных перед проверкой; единый источник данных вместо параллельных таблиц: требования, активы, риски и защитные меры собраны в одной системе; доказательную базу для аттестации - по каждому требованию фиксируются ответственный, статус и подтверждающие документы; автоматическое обновление статусов из защитных мер и метрик вместо ручного пересчета.

Для компаний, работающих одновременно в России и Белоруссии, платформа обеспечивает единую точку контроля сразу по двум юрисдикциям без дублирования: белорусский контур можно вынести в отдельную область и получать по нему обособленную оценку.

Доступность

Работа с белорусской регуляторной базой доступна в Securitm всем организациям республики, а также российским компаниям с площадками и дочерними структурами в Белоруссии. Демонстрацию возможностей платформы на конкретной нормативной базе можно запросить у вендора.

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