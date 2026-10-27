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«Ростелеком» и «Реглаб» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленной автоматизации

27 октября 2026 г. «Ростелеком» и ООО «Реглаб» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Документ заверили директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова и заместитель генерального директора компании-производителя российской автоматики «Реглаб» Дмитрий Мокшанов. Партнеры договорились о совместной реализации проектов по модернизации предприятий топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей и металлургической отраслей Урала.

Направлением АСУ ТП занимается проектный офис по отраслевым решениям «Ростелекома» на Урале. В число услуг входят программирование ПЛК, разработка интерфейсов SCADA, проектирование и внедрение систем диспетчеризации, пусконаладка программного обеспечения, а также аудит и модернизация систем. В команде цифрового интегратора работают инженеры по автоматизации технологических процессов с опытом в ТЭК, металлургии, нефтегазовой отрасли.

У «Ростелекома» и «Реглаб» уже есть опыт совместной работы – реализованы проекты по замене иностранных ПЛК на контроллеры Regul на промышленных предприятиях, а также объектах «Ростелекома».

Одной из стратегических задач сотрудничества станет выполнение требований постановления Правительства России №1912 о переходе значимых объектов критической информационной инфраструктуры на доверенные программно-аппаратные комплексы.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Урал — один из ключевых промышленных центров страны, и сегодня перед предприятиями стоит задача не просто обновления оборудования, а повышения эффективности и технологической независимости производства. Для "Ростелекома" развитие промышленной автоматизации — одно из стратегических направлений, в котором мы объединяем инфраструктурные возможности, цифровые технологии и отраслевую экспертизу. Партнерство с "Реглаб" позволит расширить наши компетенции в области АСУ ТП и предложить предприятиям комплексные отечественные решения, отвечающие задачам модернизации и повышения конкурентоспособности российской промышленности», — сказала директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании «Ростелеком» на Урале Александра Исхизова.

«Наша компания занимается разработкой контроллеров и программных решений для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Ежемесячно мы выпускаем более 35 тыс. модулей, которые, по сути, являются кирпичиками, необходимыми для построения устойчивой автоматизации производств. Сотрудничество с цифровым интегратором открывает новые возможности для масштабирования российских решений. Наши технологии уже подтвердили устойчивость в сложных проектах, в том числе на объектах "Ростелекома", и теперь мы готовы предложить их более широкому кругу предприятий», — сказал заместитель генерального директора «Реглаб» Дмитрий Мокшанов.

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