Подтверждена совместимость СКИО «Синоникс» с платформой Vegman G3 и СХД Tatlin.Backup

Компании «АйТи Бастион» и Yadro (входит в «ИКС Холдинг») подтвердили работоспособность решения для защищенного резервного копирования данных, в котором система контроля информационного обмена «Синоникс» обеспечивает контролируемую передачу данных между изолированными сегментами сети, серверная платформа Vegman R220 G3 — необходимые вычислительные ресурсы, а СХД Tatlin.Backup — хранение резервных копий. Испытания подтвердили, что передача данных через систему «Синоникс» осуществляется без существенного снижения скорости. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Технологическая интеграция продуктов Yadro и «АйТи Бастион» позволяет повысить защищенность резервных копий и обеспечить возможность восстановления ИТ-систем и данных в случае серьезных инфраструктурных сбоев. Регулярная передача больших объёмов резервных копий в изолированный сегмент сети – один из ключевых сценариев при внедрении программно-аппаратного решения нового поколения.

Резервные копии передаются через систему контроля инфообмена (СКИО) «Синоникс» разработки «АйТи Бастион» со скоростью 24,7 Гбит/с в обе стороны на канале 25 Гбит/с и 45,2 Гбит/с полезных данных на сдвоенном канале 50 Гбит/с. Технологии YADRO в решении представлены обеспечившей необходимую мощность серверной платформой Vegman R220 G3 и СХД Tatlin.Backup для хранения резервных копий.

«Сотрудничество по решению для резервного копирования с повышенным уровнем защиты развивалось стремительно. Буквально за два месяца от идеи удовлетворить востребованный запрос на контролируемую передачу бэкапов с большой скоростью мы пришли к готовому проекту, успешно прошедшему множество сценариев тестирования. Решение предназначено организациям, где требуется резервирование больших объёмов данных с учётом требований безопасности», – сказал генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

«Эффективное резервное копирование требует надежного хранения данных, высокой скорости их передачи и стабильной работы оборудования даже при длительных интенсивных нагрузках. Эти требования особенно важны при построении катастрофоустойчивой ИТ-инфраструктуры. Совместные испытания с «АйТи Бастион» подтвердили стабильную работу решения в условиях, приближенных к реальным сценариям эксплуатации крупных корпоративных систем. Подтвержденная совместимость технологий позволяет заказчикам создавать масштабируемые системы защиты критически важных данных», — сказал Егор Литвинов, директор продуктового направления СХД Tatlin.