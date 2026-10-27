Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Подтверждена совместимость «Кибер Бэкапа» с объектным хранилищем DEPOT

Совместимость системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» 18.5 и S3-совместимого хранилища DEPOT подтверждена сертификатом по итогам совместных испытаний, проведенных специалистами компаний «Киберпротект» и «ПлатформКрафт». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Для подключения внешних хранилищ резервных копий «Кибер Бэкап» использует компонент Backup Gateway. Объектное хранилище DEPOT может использоваться в корпоративной инфраструктуре как отдельный масштабируемый слой для хранения данных.

В рамках тестирования специалисты проверили различные сценарии хранения и восстановления резервных копий с использованием решений компаний «Киберпротект» и «ПлатформКрафт». Сертификат совместимости подтверждает, что можно использовать DEPOT в качестве объектного хранилища для резервных копий, не меняя привычный процесс управления резервным копированием в «Кибер Бэкапе». Это особенно актуально для инфраструктур, где объемы резервных данных постоянно растут и требуется масштабируемое хранилище, которое можно развивать независимо от основной вычислительной инфраструктуры.

«Для заказчика ценность объектного хранилища определяется не только его производительностью или масштабируемостью, но и тем, насколько легко оно встраивается в существующую инфраструктуру. Бизнес не должен перестраивать рабочие процессы только ради того, чтобы подключить новое решение. Поэтому мы продолжаем развивать DEPOT как инфраструктурный продукт, чтобы упростить процесс импортозамещения для российских компаний», — сказал Надир Хамзин, коммерческий директор и сооснователь PlatformCraft.

«Подтверждение совместимости «Кибер Бэкапа» и DEPOT — это результат серьезной совместной работы наших специалистов и команды «ПлатформКрафт». В ходе испытаний мы проверили прикладные сценарии совместного использование решений — такой подход позволил убедиться, что наши заказчики смогут уверенно интегрировать DEPOT в свою инфраструктуру без потери управляемости и прозрачности процессов резервного копирования и восстановления данных. Для нас это принципиальная история: совместно с технологическими партнерами мы предлагаем не просто набор функций, а единую архитектуру защиты данных», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Лев Фисенко, «Кросстех»: Мы доносим бизнесу важность ИБ на языке денег

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Активы МТС. Инфографика CNews

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить ноутбук или ПК от пыли и мусора: советы ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие умные часы с измерением артериального давления: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще