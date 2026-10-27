Подтверждена совместимость «Кибер Бэкапа» с объектным хранилищем DEPOT

Совместимость системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» 18.5 и S3-совместимого хранилища DEPOT подтверждена сертификатом по итогам совместных испытаний, проведенных специалистами компаний «Киберпротект» и «ПлатформКрафт». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Для подключения внешних хранилищ резервных копий «Кибер Бэкап» использует компонент Backup Gateway. Объектное хранилище DEPOT может использоваться в корпоративной инфраструктуре как отдельный масштабируемый слой для хранения данных.

В рамках тестирования специалисты проверили различные сценарии хранения и восстановления резервных копий с использованием решений компаний «Киберпротект» и «ПлатформКрафт». Сертификат совместимости подтверждает, что можно использовать DEPOT в качестве объектного хранилища для резервных копий, не меняя привычный процесс управления резервным копированием в «Кибер Бэкапе». Это особенно актуально для инфраструктур, где объемы резервных данных постоянно растут и требуется масштабируемое хранилище, которое можно развивать независимо от основной вычислительной инфраструктуры.

«Для заказчика ценность объектного хранилища определяется не только его производительностью или масштабируемостью, но и тем, насколько легко оно встраивается в существующую инфраструктуру. Бизнес не должен перестраивать рабочие процессы только ради того, чтобы подключить новое решение. Поэтому мы продолжаем развивать DEPOT как инфраструктурный продукт, чтобы упростить процесс импортозамещения для российских компаний», — сказал Надир Хамзин, коммерческий директор и сооснователь PlatformCraft.

«Подтверждение совместимости «Кибер Бэкапа» и DEPOT — это результат серьезной совместной работы наших специалистов и команды «ПлатформКрафт». В ходе испытаний мы проверили прикладные сценарии совместного использование решений — такой подход позволил убедиться, что наши заказчики смогут уверенно интегрировать DEPOT в свою инфраструктуру без потери управляемости и прозрачности процессов резервного копирования и восстановления данных. Для нас это принципиальная история: совместно с технологическими партнерами мы предлагаем не просто набор функций, а единую архитектуру защиты данных», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».