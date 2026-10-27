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Пенсионеры чаще молодежи пользуются голосовыми сообщениями в чате поддержки Сбербанка

В чат поддержки мобильного приложения «СберБанк Онлайн» можно отправлять голосовые сообщения. С 1 января по 1 октября чаще других ими пользовались клиенты старше 65 лет. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Функция отправки голосовых сообщений появилась в чате поддержки мобильного приложения «СберБанк Онлайн» в январе 2026 г. Все работает как в мессенджере — необходимо нажать на значок с изображением микрофона и произнести вопрос. Большая языковая модель GigaChat автоматически обработает аудиосообщение и покажет краткий пересказ — чтобы клиент убедился, что тема вопроса определена верно. В одном чате можно использовать текст и голосовые сообщения, отправлять фотографии, скриншоты и файлы с документами.

Как выяснили аналитики Сбербанка, у клиентов старше 65 лет доля отправки голосовых сообщений оказалась самой высокой. Функция точно попала в потребность людей серебряного возраста: одно нажатие вместо долгого набора текста на клавиатуре.

Молодые люди от 25 до 44 лет пользуются голосовыми сообщениями в 2,2 раза реже старшего поколения. Ещё реже функцию применяют зумеры и представители поколения альфа: у клиентов от 14 до 24 лет доля отправки голосовых сообщений в 4,2 раза меньше, чем у пользователей старше 65 лет.

В голосовых сообщениях клиенты всех возрастов спрашивают про совершённые операции, комиссии и платные подписки, уточняют детали платежей и переводов, узнают о кредитах, различных банковских сервисах и пакетах услуг.

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Елена Левина, вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка: «Общаться с поддержкой «Сбера» в чате так же просто, как и переписываться с друзьями и родными в мессенджере — записываешь голосовое сообщение прямо на ходу и решаешь свой вопрос. Клиенту не нужно выделять время, подбирать формулировки, расставлять знаки препинания — нам, как банку, неважно, в какой форме к нам обращаются, пишут ли текстом или отправляют голосовые сообщения, мы одинаково быстро и качественно помогаем во всех случаях».

Старшее поколение не только активно осваивает новые функции в чате поддержки мобильного приложения «СберБанк Онлайн», но и демонстрирует высокий уровень киберграмотности. В октябре в чате появились познавательные тесты, в том числе на знания в области информационной безопасности, — клиенты от 55 лет и старше показали наилучшие результаты среди всех возрастных групп.

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