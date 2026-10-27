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От поиска по фото до отслеживания цен: как Folax помогает выбирать товары на Ozon

Международная технологическая компания Infinix расширила возможности встроенного ИИ-ассистента Folax: теперь с его помощью можно искать товары на Ozon, сравнивать предложения и отслеживать цены. Ассистент позволяет подбирать товары по описанию или фотографии, уточнять запрос в диалоге и возвращаться к выбору позже. Для работы с ним не нужно устанавливать отдельное приложение. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

Для поиска товара достаточно описать свою задачу и пожелания. Например, при выборе рюкзака можно уточнить, что он нужен для поездок и указать бюджет. Folax предложит подходящие варианты на Ozon, сравнит их между собой и объяснит, какие особенности каждого товара отвечают запросу пользователя. Так покупатель сможет превратить общее представления о покупке в конкретные варианты, не перебирая десятки предложений вручную.

В случаях, когда нужная вещь перед глазами, но ее название неизвестно, ее можно сфотографировать и использовать снимок для поиска на маркетплейсе. Folax найдет такой же или похожий товар, чтобы пользователю не пришлось подбирать слова для описания или угадывать наименование бренда или модели.

С покупкой не всегда получается определиться сразу, поэтому к выбору можно вернуться спустя некоторое время: Folax сохраняет контекст предыдущего диалога и позволяет продолжить с того места, где пользователь остановился. Заново объяснять, какой товар нужен и что уже обсуждалось, не потребуется.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Пользователь также может указать интересующий товар и желаемую цену. Folax будет отслеживать изменение стоимости и уведомит, когда цена снизится до нужного уровня.

«ИИ становится частью привычного пользовательского опыта, и все больше сервисов интегрируют такие технологии в свои продукты. Мы в Ozon развиваем инструменты, которые позволяют партнерам встраивать сценарии взаимодействия с маркетплейсом в собственные сервисы. Благодаря этому пользователи могут искать и сравнивать товары на Ozon, не переключаясь между приложениями. Наша задача — сделать доступ к ассортименту из 400 миллионов товаров максимально удобным», — отметил Сергей Саиян, руководитель департамента по продукту и технологиям «Поиск, Рекомендации, Реклама» в Ozon Tech.

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