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Обмен без сюрпризов: на «Банки.ру» теперь отображается цена старых и новых долларов

Разделом «Курсы валют» на «Банки.ру» ежемесячно им пользуются более 4 млн человек. Теперь его функционал расширился и впервые на российском рынке пользователи могут увидеть курс на доллары нового образца, если такие банкноты доступны для покупки в конкретном отделении банка. Об этом CNews сообщили представители «Банки.ру».

Для покупателей это важный параметр. По данным опроса «Банки.ру», 68% пользователей, приобретающих доллары, ищут только банкноты нового образца. При этом раньше можно было узнать о наличии таких купюр, но заранее понять их фактическую стоимость было сложнее. Отметка «Доллары нового образца» показывала их наличие в отделении банка, однако на витрине отображался курс для долларов старого образца. В результате клиент видел наличие нужных купюр, но фактическую цену узнавал уже непосредственно в точке обмена, потеряв драгоценное время и потратив больше рублей.

«Банки.ру» сделал этот этап прозрачнее. На витрине курсов валют добавлен фильтр по типу купюр: «Новый тип купюр» и «Старый тип купюр». Выбрав нужный вариант, пользователь получит выборку предложений разных банков со стоимостью доллара указанного образца.

Таким образом, еще до визита в отделение пользователь может сопоставить сразу два ключевых условия — наличие нужных банкнот и их стоимость, сравнив предложения банков по тем параметрам, которые действительно влияют на решение о покупке.

Новый подход делает онлайн-выбор наличной валюты более точным: витрина показывает не только общий курс обмена, но и различия в стоимости конкретных типов банкнот. Это позволяет «Банки.ру» переводить привычный сценарий покупки валюты на новый уровень детализации, когда существенные условия покупки становятся понятны пользователю на этапе принятия решения.

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«Мы стремимся задавать высокий стандарт в сфере обмена валюты: предлагать клиентам наиболее выгодные курсы и постоянно совершенствовать сервис, делая валютные операции проще и удобнее. Мы первыми решили основной запрос аудитории на рынке, дали им полный контроль процесса и понимание, что именно они купят и по какой цене», — сказала Ирина Полищук, директор направления «Валюты» «Банки.ру».

Ранее «Банки.ру» запустил возможность онлайн-покупки наличной валюты: пользователь может выбрать предложение банка, забронировать нужную сумму, оплатить ее онлайн и получить наличные в выбранном отделении.

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