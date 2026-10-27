Обмен без сюрпризов: на «Банки.ру» теперь отображается цена старых и новых долларов

Разделом «Курсы валют» на «Банки.ру» ежемесячно им пользуются более 4 млн человек. Теперь его функционал расширился и впервые на российском рынке пользователи могут увидеть курс на доллары нового образца, если такие банкноты доступны для покупки в конкретном отделении банка. Об этом CNews сообщили представители «Банки.ру».

Для покупателей это важный параметр. По данным опроса «Банки.ру», 68% пользователей, приобретающих доллары, ищут только банкноты нового образца. При этом раньше можно было узнать о наличии таких купюр, но заранее понять их фактическую стоимость было сложнее. Отметка «Доллары нового образца» показывала их наличие в отделении банка, однако на витрине отображался курс для долларов старого образца. В результате клиент видел наличие нужных купюр, но фактическую цену узнавал уже непосредственно в точке обмена, потеряв драгоценное время и потратив больше рублей.

«Банки.ру» сделал этот этап прозрачнее. На витрине курсов валют добавлен фильтр по типу купюр: «Новый тип купюр» и «Старый тип купюр». Выбрав нужный вариант, пользователь получит выборку предложений разных банков со стоимостью доллара указанного образца.

Таким образом, еще до визита в отделение пользователь может сопоставить сразу два ключевых условия — наличие нужных банкнот и их стоимость, сравнив предложения банков по тем параметрам, которые действительно влияют на решение о покупке.

Новый подход делает онлайн-выбор наличной валюты более точным: витрина показывает не только общий курс обмена, но и различия в стоимости конкретных типов банкнот. Это позволяет «Банки.ру» переводить привычный сценарий покупки валюты на новый уровень детализации, когда существенные условия покупки становятся понятны пользователю на этапе принятия решения.

«Мы стремимся задавать высокий стандарт в сфере обмена валюты: предлагать клиентам наиболее выгодные курсы и постоянно совершенствовать сервис, делая валютные операции проще и удобнее. Мы первыми решили основной запрос аудитории на рынке, дали им полный контроль процесса и понимание, что именно они купят и по какой цене», — сказала Ирина Полищук, директор направления «Валюты» «Банки.ру».

Ранее «Банки.ру» запустил возможность онлайн-покупки наличной валюты: пользователь может выбрать предложение банка, забронировать нужную сумму, оплатить ее онлайн и получить наличные в выбранном отделении.