Nerpa обновила линейку ИБП: выше энергоэффективность и мощность до 20 кВА

Российский ИТ-бренд Nerpa обновил модельный ряд источников бесперебойного питания Nerpa RU и Nerpa UPS. В линейку входят решения для разных сценариев: от защиты персональных компьютеров и офисной техники до серверного, телекоммуникационного и промышленного оборудования, а также инфраструктуры ЦОД. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Обновление затронуло однофазные и трехфазные ИБП модификаций NH, NS, NR и NT. В модернизированных моделях улучшены электрические характеристики и расширены функции управления. Также в устройствах реализована работа с аккумуляторными батареями: предусмотрены настройка количества и емкости, зарядного тока и многоступенчатый алгоритм заряда. Расширенные возможности мониторинга и диагностики обеспечивают больше полезной мощности, меньший износ аккумуляторов, стабильную работу при плохой сети и удобный контроль состояния ИБП.

Линейка охватывает широкий диапазон мощностей и позволяет подобрать оборудование с учетом типа нагрузки, требований к надежности и доступного пространства. Для рабочих мест и офисной техники Nerpa предлагает линейно-интерактивные ИБП. В частности, Nerpa RU NS не только поддерживает работу оборудования при отключении электропитания, но и автоматически корректирует пониженное или повышенное напряжение в сети благодаря встроенному регулятору AVR. Для более требовательной инфраструктуры предназначены модификации NR и NT. Они рассчитаны на защиту серверного, телекоммуникационного и промышленного оборудования и оснащены автоматическим байпасом, который позволяет повысить надежность электроснабжения подключенной нагрузки.

Обновленная линейка включает как компактные модели для рабочих мест и небольших серверных, так и решения для более мощной ИТ-инфраструктуры. Для заказа доступны ИБП мощностью от 1000 до 3000 ВА, а также модели на 10 и 20 кВА. Такой диапазон позволяет выбирать оборудование под конкретную конфигурацию проекта, не закладывая избыточную мощность там, где она не требуется.

«Требования к ИБП меняются вместе с самой ИТ-инфраструктурой. Растет вычислительная нагрузка, увеличивается плотность оборудования, при этом заказчики все внимательнее относятся к энергопотреблению и занимаемому пространству. Поэтому сегодня важно не просто обеспечить резервное питание, а подобрать решение с нужным запасом мощности, эффективностью и форм-фактором. Обновление линейки Nerpa позволяет закрывать более широкий спектр таких задач, от отдельных рабочих мест до серверной и критически важной инфраструктуры», — отметил Алексей Губин, руководитель по развитию направления инженерной инфраструктуры Nerpa.

Источники бесперебойного питания Nerpa поставляются через официального дистрибьютора — компанию OCS. Стандартная гарантия на оборудование составляет один год с возможностью расширения до трех лет.