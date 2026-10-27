На сериалы и фильмы пришлось 31% времени просмотра на Rutube в III квартале 2026 года

Rutube проанализировал интерес аудитории к разным категориям контента в III квартале 2026 г. Сериалы и фильмы сформировали почти треть общего времени просмотра на платформе, тогда как по количеству запусков лидировали развлекательный контент и видеоигры. Данные показывают, что наиболее часто запускаемые категории и категории с самым длительным смотрением заметно различаются. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

С июля по сентябрь 2026 г. на сериалы пришлось 18,1% общего времени просмотра на Rutube. На втором месте оказались фильмы с долей 12,9%, на третьем — развлекательный контент с 11,9%. В пятерку лидеров также вошли телепередачи (10,6%) и видеоигры (9,2%).

По количеству плейстартов рейтинг выглядит иначе. Чаще всего пользователи запускали развлекательный контент (19,1%), видеоигры (15,8%) и лайфстайл (9,3%). Вместе эти три категории сформировали более 44% всех плейстартов на платформе. В пятерку лидеров также вошли сериалы (6,6%) и фильмы (5,5%).

Более широкий топ категорий показывает различия между частотой запусков и длительностью смотрения еще заметнее. Так, телепередачи формируют 10,6% общего времени просмотра при 2,6% плейстартов, мультфильмы — 4,8% времени при 2,7% запусков, а аудиокниги — 3,4% времени при 1,1% запусков. При этом детский контент, политика и юмор входят в десятку самых часто запускаемых категорий, но не попадают в топ-10 по времени просмотра.