MWS AI выпустила универсального ИИ-агента для решения офисных задач в периметре компании

MWS AI (входит в «МТС Web Services») запустила MWS AI Cowork – универсального ИИ-агента с чат-интерфейсом. Он самостоятельно планирует и выполняет задачи в режиме одного окна: ищет и анализирует информацию, работает с файлами, сайтами и подключёнными приложениями, создаёт документы, таблицы, презентации и отчёты. Об этом CNews сообщил представитель MWS AI.

В отличие от Claude Cowork и ChatGPT Work, MWS AI Cowork учитывает требования российских компаний к безопасности корпоративных данных и гибкости ИИ-инфраструктуры: его можно развернуть в закрытом контуре организации в России и использовать с различными ИИ-моделями, включая Cotype от MWS AI, модели «Сбера», «Яндекса» и открытые зарубежные разработки. По прогнозу MWS AI, сотрудники смогут выполнять с помощью ИИ-агента до 90% повторяющихся офисных задач по работе с информацией.

Пользоваться решением можно через привычный чат-интерфейс, авторизовавшись с помощью корпоративной учётной записи. Для начала работы систему достаточно один раз настроить для всей компании, подключив к почте, календарю, мессенджерам, хранилищам, системам документооборота, CRM и другим корпоративным приложениям. При выполнении задач ИИ-агент действует от имени пользователей в пределах их прав доступа.

Пользователи MWS AI Cowork могут создавать собственные навыки — инструкции, по которым ИИ-агент выполняет типовые задачи. Сохранёнными навыками можно делиться с коллегами, чтобы вся команда могла использовать удачные решения и работать по единым стандартам. Например, для подготовки ежемесячного отчёта можно заранее указать источники данных, правила проверки информации и формат документа. После этого по запросу «Подготовь отчёт за октябрь» MWS AI Cowork соберёт необходимые данные и сформирует его по сохранённой инструкции. ИИ-агент также запоминает предпочтения пользователя и контекст задач, чтобы их не приходилось повторять при каждом обращении. Сохранённые сведения можно просматривать, исправлять и удалять.

В MWS AI Cowork есть готовые навыки, которые можно использовать сразу или настроить под свои требования, например: подготовить отчёт (собрать данные из файлов и рассчитать показатели), сравнить предложения поставщиков (свести цены, сроки и условия в таблицу), проверить документы (найти расхождения между версиями, пропуски и несоответствия требованиям, создать презентацию на основе корпоративного стиля и данных, составить протокол по расшифровке встречи (зафиксировать решения, задачи, ответственных и сроки).

«MWS AI Cowork даёт компании общую основу для внедрения ИИ в работу разных подразделений. Можно начать с отдельных задач – например, подготовки отчётов или сравнения предложений поставщиков, – а затем подключать новые отделы и переходить к процессам, в которых участвуют несколько команд. При этом компания использует уже подключённые системы и накопленные навыки: то, что помогло одному отделу, могут применять другие. Руководство сохраняет контроль над расходами, доступом к данным и используемыми инструментами. Так бизнес может постепенно развивать автоматизацию в одной среде по мере роста своих потребностей», – отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

По результатам пилотных проектов в различных бизнес-подразделениях «МТС Web Services», активный пользователь искусственного интеллекта, который использует ИИ-агента в 90% задач, экономит, как минимум, час рабочего времени в день. Это эквивалентно примерно 263 тыс. руб. в год на сотрудника. Экономия достигается за счёт ускорения рутинных операций: поиск информации во внутренних документах и базах знаний позволяет сэкономить около 25 минут в день, подготовка писем и текстов – около 15 минут, подведение итогов встреч и переписок, а также создание шаблонных документов и презентаций – ещё примерно по 10 минут. Расчёт основан на полной стоимости сотрудника для работодателя — около 175 тыс. руб. в месяц, включая оклад порядка 134 тыс. руб. и страховые взносы. При 247 рабочих днях в году это около 1060 руб. за рабочий час. Годовая лицензия для такого контура в 2026 г. стоит от 6 до 20 млн руб. в зависимости от комплектации и числа пользователей. Таким образом, инвестиции заказчика в продукт могут окупиться уже в первые месяцы после запуска в промышленную эксплуатацию.

В ходе тестирования отдельных рабочих сценариев в компании с 1 тыс. сотрудников использование ИИ-агента позволило сократить среднее время подготовки презентации на 10 слайдов по готовым материалам на 40–50%, делового текста объёмом одну страницу A4 — на 40–60%, квартального финансового отчёта по собранным и проверенным данным — на 30–50%. Первичная проверка стандартного договора и подготовка замечаний занимали в среднем на 30% меньше времени, а подготовка протокола встречи по расшифровке с указанием решений, задач и ответственных — на 50–80%. Оценка учитывает время на проверку и доработку результата сотрудником. Для договоров измерялось время первичной проверки и подготовки замечаний, а не полный срок согласования между сторонами.