«М.Видео» увеличила ассортимент на 48% за один месяц до более 1,5 млн товаров в преддверии больших осенних распродаж

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, увеличила ассортимент с более 1 млн SKU в конце сентября до более 1,58 млн SKU к концу октября 2026 г. Расширение предложения в преддверии сезона больших распродаж происходит прежде всего за счет развития агентской схемы (2P) и маркетплейса (3P), включая трансграничную торговлю. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По состоянию на 27 октября общий ассортимент достиг 1,58 млн наименований. Значительный вклад в его расширение вносит трансграничное направление, которое четыре месяца подряд наращивает ассортимент и показывает двукратные темпы ежемесячного роста количества заказов. Покупатели выбирают из более широкого предложения российских и зарубежных продавцов, а селлеры — последовательно развивают новые товарные категории.

Основу для развития на ближайшие годы «М.Видео» заложила еще в 2025 г., перейдя на экономически выгодную для компании агентскую схему поставки товаров и запустив проект по развитию собственного маркетплейса. Эти направления позволяют наращивать ассортимент и привлекать новых партнёров, снижая потребность в финансировании закупок за счёт собственных и заемных средств.

В условиях высокой ключевой ставки «М.Видео» в рамках агентской и маркетплейс модели не привлекает новые кредиты на закупку товаров и не несёт связанных с такими закупками расходов на факторинг, страховые лимиты и банковские гарантии. Снижение финансовой нагрузки повышает маржинальность бизнеса и создает условия для дальнейшего расширения предложения.

Развитие ассортимента сопровождается стартом сезонных акций. «М.Видео» одной из первых открыла сезон больших осенних распродаж, запустив кампанию 11.11 ещё до начала ноября. Уже сейчас на сайте представлены предложения со скидками до 80% на отдельные товары. Распродажа охватывает электронику, бытовую технику, одежду, товары для дома, красоты и другие категории маркетплейса.

Директор по развитию маркетплейса «М.Видео» Карен Ашрафян: «Мы расширяем ассортимент, чтобы покупатели могли находить в «М.Видео» все больше товаров для разных повседневных задач — от техники до одежды и товаров для дома. Агентская модель и развитие маркетплейса позволяют нам масштабировать предложение, одновременно повышая экономическую эффективность бизнеса. Покупателям не обязательно ждать ноября: кампания 11.11 уже стартовала, а впереди — "Черная пятница“ и предновогодние акции. При этом каждая кампания предполагает свой ассортимент и условия, поэтому откладывать подходящую покупку в расчёте на обязательное снижение цены в ноябре не всегда оправданно. Наша задача — предлагать покупателям выгодные условия на протяжении всего сезона».