МТС включила LTE в Белоозерске, селе где наблюдают за краснокнижными птицами

МТС усилила связь в селе Белоозерск Джидинского района. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в селе увеличилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили базовую станцию стандарта LTE вблизи села Белоозерск, где проживают около 1000 человек. Обновленная сеть охватывает все жилые улицы и основные социальные объекты, включая школу, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт. Улучшения коснулись как местных жителей, так и многочисленных туристов, которые приезжают в Белоозерск ради гастрономического и орнитологического туризма.

Белоозерск известен далеко за пределами Бурятии: здесь проходит международный фестиваль «Боргойская баранина», собравший в 2026 г. около 15 тыс. посетителей, а расположенные рядом озера входят в Боргойский заказник – крупнейшее в Азии место остановки перелетных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. Оба события привлекают в село тысячи гостей, которым мобильный интернет необходим для навигации, общения в соцсетях и мессенджерах, чтобы делиться впечатлениями, а организаторам – для работы с участниками и продвижения программ.

«Белоозерск – одна из тех точек на карте Бурятии, где встречаются сразу несколько важных для республики направлений: сельское хозяйство, гастрономический туризм и наблюдение за птицами. Усиленная сеть дает местным хозяйствам больше возможностей для работы с цифровыми сервисами, а организаторам фестиваля и туроператорам для продвижения своих программ онлайн. Мы продолжим развивать сеть в республике, чтобы качественная связь была доступна там, где она особенно нужна жителям и гостям республики», – отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

Ранее МТС усилила сеть в других населенных пунктах Джидинского района, в частности в улусе Алцак, селе Цаган-Усун, селе Дэдэ-Ичетуй и селе Енхор и Нюгуй.