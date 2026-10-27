МТС обновила сеть LTE в столице Югры

МТС прокачала сеть мобильной связи в Ханты-Мансийске. Благодаря строительству новых базовых станций и установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в разных частях города выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС расширили покрытие и увеличили емкость сети в центре, исторической части города – Самарово, а также в начале трассы федерального значения P-404 «Ханты-Мансийск-Тюмень». Скорость мобильного интернета выросла в периметре улиц Ленина, Комсомольская, Дзержинского и Энгельса, в районе лодочной станции, улиц Георгия Величко, Анны Коньковой и Самаровской. Улучшение качества мобильной связи горожане почувствуют не только в малоэтажной застройке и частном секторе Самарово, но и новых микрорайонах, например, ЖК «Берег Иртыша».

После проведенных работ жители Ханты-Мансийска и гости города даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут с комфортом пользоваться банковскими приложениями, корпоративными сервисами и быть на связи с близкими. Туристы могут с комфортом делиться фото и видео с экскурсионного маршрута по Самарово, из которого выросла современная столица Югры, где сохранились памятники сибирской деревянной архитектуры XIX века. Стабильный LTE-интернет позволит оставаться всегда на связи и пользоваться и технологией VoLTE. Она обеспечивает высокое качество звука и возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом.

«Мы продолжаем развивать сеть в Ханты-Мансийском автономном округе на фоне развития цифровых услуг и активного роста потребления мобильного трафика. Это помогает нам разгрузить существующую инфраструктуру, нарастить запас прочности, а абонентам почувствовать заметное увеличение скорости интернета. Улучшение качества связи также положительно влияет на социально-экономическое развитие территории, открывая новые цифровые возможности для малого и среднего предпринимательства», – прокомментировала директор МТС в ХМАО-Югре Ольга Рябченко.