МТС обеспечила высокоскоростным интернетом кластер «Образовательный» технологической долины МГУ

МТС обеспечила кластер «Образовательный» Инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) МГУ «Воробьевы горы» высокоскоростным интернетом. Резидентам и сотрудникам научного комплекса стал доступен мобильный интернет на скорости до 200 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Кластер «Образовательный» является частью проекта по созданию инновационной экосистемы мирового уровня на новой территории МГУ. 17-этажное здание кластера общей площадью около 18 тыс. кв. м служит резиденцией для десятков стартапов и компаний, которые ведут научно-технологическую деятельность, а также для управленческого блока. Комплекс включает в себя лекционные аудитории и исследовательские лаборатории, конференц-залы и коворкинг-пространства, подземный паркинг и смотровую площадку.

Специалисты компании развернули внутри здания кластера внутреннюю антенно-фидерную сеть, подключенную к собственным магистральным волоконно-оптическим линиям. На разных уровнях здания размещено порядка 125 антенн, что обеспечивает равномерное покрытие сигнала на всех этажах. Благодаря indoor-решению абоненты компании могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с на всех этажах здания. Резидентам и сотрудникам кластера стали доступны звонки с использованием технологии VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать и пользоваться интернетом.

«ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» является одним из центров притяжения компаний, занимающихся передовыми технологиями и инновационными разработками в России. Для его качественной работы цифровая инфраструктура является необходимым условием. В 2024 году мы обеспечили покрытие во флагманском кластере «Ломоносов», теперь стабильная голосовая связь и высокоскоростной интернет стали доступны резидентам, сотрудникам и посетителям кластера «Образовательный». Они могут свободно общаться по видеосвязи, вести прямые трансляции и обмениваться большим объемом информации», – сказал директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков.

Установленное оборудование доступно для подключения другим операторам.