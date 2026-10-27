«Моя смена»: интерес к платформенной занятости растет со стороны бизнеса и исполнителей

Сервис по поиску подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme) отмечает рост спроса на платформенную занятость как со стороны компаний, так и исполнителей. В III квартале 2026 г. число выполненных смен выросло на треть в сравнении с аналогичным периодом 2025 г., а количество новых самозанятых, зарегистрированных на платформе, увеличилось в два раза. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

В III квартале 2026 г. число выполненных смен на платформе «Моя смена» выросло на 31,6% относительно III квартала 2025 г. и на 14,7% относительно II квартала 2026 г.. Динамика показателя ускоряется от квартала к кварталу, что говорит об увеличении спроса бизнеса на внешний персонал.

В III квартале 2026 г. количество выполненных смен в Москве выросло на 22% год к году, в Московской области — на 41,5%. Опережающими темпами растет платформенная занятость в регионах. По динамике роста лидируют Нижегородская (в пять раз больше выполненных смен, чем годом ранее) и Владимирская (в четыре раза больше) области. Далее следуют Тамбовская (+64%), Воронежская (+56%) и Свердловская (+54,3%) области. По итогам I и II кварталов 2026 г. лидерами по динамике роста были другие регионы. Это значит, что география платформенной занятости расширяется не точечно, а охватывает разные макрорегионы страны.

Параллельно растет востребованность модели платформенной занятости среди исполнителей. Число новых самозанятых, зарегистрированных на платформе в третьем квартале, выросло на 106% (более чем в два раза) год к году. Среди них можно выделить три категории исполнителей: те, кто работает в штате и ищет дополнительный заработок в свободные часы, кому нужна подработка время от времени и для кого гибкая занятость стала основной формой деятельности.

В число самых высокооплачиваемых позиций по итогам III квартала 2026 г. вошли мерчендайзинг (659,7 руб./час) и работа в пекарне (554,9 руб./час). Больше всего ставки за год выросли у работников торгового зала и прикассовой зоны — на 33% до 480,9 руб./час.

«Мы видим, как меняется структура занятости — бизнес меньше нанимает постоянных сотрудников в штат и больше привлекает самозанятых на смены и разовые задачи. Так, по данным hh.ru на сентябрь 2026 года количество активных вакансий снизилось на 13% в годовом выражении. При этом в третьем квартале количество выполненных смен на платформе «Моя смена» выросло на 31,6%. Развивающееся регулирование платформенной экономики повысит доверие заказчиков к гибкой занятости и работе через платформы, поэтому можно прогнозировать дальнейший рост этого сегмента рынка труда в ближайшие годы», — отметил генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.