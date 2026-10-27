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«Миранда» внедрила технологию PON в 117 населенных пунктах Крыма и Севастополя

Группа компаний «Миранда-медиа», оператор цифровых услуг федерального уровня, продолжает развивать оптические сети в Крыму, Севастополе и на исторических территориях. Так, завершен масштабный инфраструктурный проект по строительству волоконно-оптических линий связи по технологии PON на полуострове в 2026 г. Он охватил 117 населенных пунктов, обеспечив возможность подключения к интернету для 140 тыс. жителей отдаленных сел, поселков и городов. Об этом CNews сообщил представитель «Миранда-медиа».

Технология PON, использованная при строительстве, позволяет довести оптоволокно непосредственно до дома или квартиры абонента. Это гарантирует стабильно высокую скорость передачи данных, низкие задержки и устойчивость сигнала вне зависимости от погодных условий или нагрузки на сеть. Кроме того, для работы сети на линии не требуется дополнительное питание. Чтобы оставаться онлайн при отключениях электричества, достаточно заряженного ноутбука и пауэрбанка для роутера.

Юрий Руденко, заместитель генерального директора – директор по технической инфраструктуре «Миранды», сказал: «Сегодня интернет в Крыму – это не роскошь, а базовый ресурс для развития экономики и социальной сферы. Технология PON, которую мы активно применяем при строительстве инфраструктуры, не имеет ограничений по пропускной способности и позволяет легко наращивать скорость по мере появления новых потребностей у абонентов. Одним из достижений стало то, что столь масштабный проект мы смогли реализовать в кратчайшие сроки и, тем самым, обеспечить жителей полуострова возможностью иметь доступ к домашнему интернету даже в периоды отключений электричества».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Среди населенных пунктов, где проложена новая сеть, как крупные поселковые агломерации в Нижнегорском, Красногвардейском, Черноморском и Советском районах, в том числе пгт Нижнегорский, пгт Красногвардейское, пгт Черноморское, пгт Советский, так и небольшие села Джанкойского района, где ранее доступ к качественному интернету был ограничен. Речь идет о селах Озерное, Армейское, Болотное. Для жителей таких населенных пунктов, как с. Береговое, с. Победное, г. Старый Крым обеспечили доступ к современным цифровым услугам: удаленной работе, онлайн-образованию и телемедицине.

Сергей Мордасов, генеральный директор ГК «Миранда-медиа», сказал: «Для нас этот проект – не просто прокладка кабеля. Это восстановление справедливости и возвращение сельских территорий в большое цифровое будущее. Теперь даже в самом отдаленном селе полуострова у людей есть те же возможности, что и у жителей столицы: учиться, лечиться, работать и общаться без оглядки на серые зоны и помехи. Мы строим сеть не на год и не на пять лет, а с прицелом на десятилетия вперед, а современные технологии – наш главный инструмент для этого рывка».

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